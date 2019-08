Jetzt wird die Fliegerhorsthalle in Leipheim doch abgerissen

Plus Nachdem im Leipheimer Stadtrat ein ähnlicher Antrag vor drei Wochen noch abgelehnt worden war, wird die Sporthalle auf dem Areal Pro nun doch abgebrochen. Der Entscheidung gingen hitzige Diskussionen voraus.

Jetzt also doch: Die Fliegerhorsthalle in Leipheim wird abgerissen. Die Entscheidung im Leipheimer Stadtrat viel mehr als knapp aus und so mancher Stadtrat verstand nicht, warum das Thema überhaupt erneut auf die Tagesordnung kam.

Denn in der vergangenen Sitzung vor knapp drei Wochen wurde über einen ähnlichen Antrag beraten. Damals ging es um eine Entkernung des Gebäudes, für geschätzte 40000 Euro. Die knappe Mehrheit lehnte dies vor drei Wochen ab: Das Geld solle gespart werden und könne an anderer Stelle besser eingesetzt werden – so lautete in der ersten Juli-Sitzung der Tenor.

Halle müsste mit einem Bauzaun gesichert werden

Seitdem haben sich aber neue Aspekte ergeben, sagte Bürgermeister Christian Konrad, der schon in der vorherigen Sitzung für die Entkernung plädierte ( Wie geht es mit der Fliegerhorsthalle in Leipheim weiter? ) und nun für den Abriss mit Kosten in Höhe von etwa 80000 Euro warb. Zum einen rechnete er den Stadträten vor, welche Kosten entstehen, wenn die Halle nicht abgerissen und mit einem Bauzaun gesichert wird. Jährlich müsste die Stadt, so Konrad, mehr als 5000 Euro dafür aufwenden. Hinzu komme, dass Leipheim die Pflicht habe, einen Verkehrsübungsplatz für die Verkehrsschule zu stellen. Wenn die Halle bis auf die Bodenplatte abgerissen werde, könnte diese dafür genutzt werden. Ansonsten müsse ein anderer Verkehrsübungsplatz geschaffen oder eine entsprechende Fläche angemietet werden – was ebenfalls Geld kostet. „Die vernünftigste und kostengünstigste Lösung wäre es daher, die Halle abzureißen“, fasste der Leipheimer Bürgermeister zusammen. „Aussitzen kostet uns noch mehr Geld.“

Fast zugewachsen ist der Eingang zur Sporthalle auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim. Die Fliegerhorsthalle wurde von der Bundeswehr und auch als Veranstaltungsort für herausragende Sportereignisse im Handballsport genutzt, als der VfL Leipheim noch erstklassig in der Bundesliga spielte. Bild: Bernhard Weizenegger

Wie beim ersten Mal, lehnte die UWG-Fraktion die Entkernung und den Abriss der Halle zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Es wurde letztes Mal schon ausführlich darüber diskutiert“, erinnerte Fraktionsvorsitzender Horst Galgenmüller. Er habe eigentlich auch „gar keine Lust mehr“ erneut über das Thema zu sprechen. Einige Dinge wollte er aber klar stellen. Die Stadt sei nicht verpflichtet, eine Verkehrsübungsplatz bereit zu stellen. Man könnte auch auf andere Kommunen ausweichen. Außerdem betonte er: „Es gibt absolut keinen Grund diese Halle jetzt für 80000 Euro abzureißen.“

"Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Geldverschwendung"

Geld, das aus seiner Sicht anderswo besser investiert wäre. Er schlug vor, die Fenster einfach mit Brettern zu vernageln. „So können wir uns teuere Unterhaltskosten sparen.“ Er betonte ausdrücklich, dass seine Fraktion nicht gegen den Abriss generell sei, aber zum aktuellen Zeitpunkt „ist das Geldverschwendung“. Als „nicht fair“ bezeichnete Ralf Leibing (UWG) die Tatsache, dass das Thema erneut auf den Tisch kam.

„Wir können es uns jetzt nicht leisten, an der Situation hat sich in den vergangenen drei Wochen nichts geändert.“ Dieter Ammicht (SPD) machte auf die verzwickte Situation aufmerksam, in der sich die Stadträte befinden würden. „Wir haben vor drei Wochen gegen die Entkernung gestimmt, weil wir die 40000 Euro sparen wollten.“ Jetzt gehe es um 80000 Euro.

„Es war sehr unglücklich, das Thema nochmal anzupacken“, sagte er deutlich. Die Bürger würden nicht verstehen, warum überall über Sparmaßnahmen diskutiert werde und dann die Sporthalle abgerissen werden soll. Sein Vorschlag: Abwarten bis zum neuen Haushaltsjahr, um zu sehen, was dann noch an Geld zur Verfügung steht.

"Die Halle kann nicht gehalten werden."

Die CSU-Fraktion sprach sich hingegen für einen Abriss aus: Fraktionsvorsitzender Volkhard Schreiner betonte: „Die Halle kann nicht gehalten werden.“ Das Gebäude nur zu entkernen und zu einem späteren Zeitpunkt abzureißen, wie in der vergangenen Sitzung diskutiert worden war, sei tatsächlich nicht sinnvoll gewesen. „Es wird in den kommenden Jahren nicht billiger werden, die Halle abzureißen. Deshalb sollten wir es jetzt in Angriff nehmen.“

Der Abriss der Fliegerhorsthalle ist beschlossen. Aus Kostengründen wird das marode Gebäude weder saniert noch gesichert, weshalb es nun abgerissen werden soll. In der Sporthalle der US-Soldaten und später der Bundeswehr fanden große Sportveranstaltungen statt. Bild: Bernhard Weizenegger

Dritter Bürgermeister Hansjörg Reiff (CSU) machte deutlich: „Ich verstehe nicht, warum man den Widerstand so hält. Wir alle sind uns einig, dass das Gebäude abgerissen werden muss.“ Dieser Abriss sei unabdingbar. „Wir wollen das Gebiet ja weiter entwickeln.“ Geplant ist, dass dort einmal ein neuer Schulstandort entstehen soll. Er erinnerte daran, dass sich das Jugendhaus Boxxx in der Nähe befindet. „Es gibt immer wieder Jugendliche, die auch auf das Gebäude klettern.“ Für ihn gebe es kein einziges Argument, den Abriss aufzuschieben.

Die ehemalige Bundeswehr-Sporthalle ist bald Geschichte

Laut Bürgermeister Konrad könne sich die Stadt den Abriss leisten. Während vor drei Wochen die Hiobsbotschaft über Leipheim hereinbrach, dass für ein großes Unternehmen eine Gewerbesteuerrückzahlung anstehe, konnte Konrad diesmal die positive Nachricht übermitteln, dass dafür ein anderer Gewerbesteuerzahler wohl deutlich mehr zahlen werde, als bislang angekommen. Am Ende fiel die Entscheidung deutlich knapp aus. Zehn Räte stimmten für den Abriss, acht dagegen. Damit ist die ehemalige Bundeswehr-Sporthalle wohl bald Geschichte.

Der ehemalige Fliegerhorst wurde im Lauf der Zeit zu einem großen Gewerbegebiet. Aber auch die Vereine finden dort ihren Platz: So wird Haus 114 zur neuen Heimat des VfL