vor 1 Min.

Jimmy Ehrlich ist Dartsspieler und damit ein Exot im Kreis Günzburg

Plus Jimmy Ehrlich ist der Kapitän des einzigen Dartsvereins im Landkreis Günzburg. Was der 30-Jährige am Sport schätzt, welche Ziele er hat und wie er die bevorstehende WM sieht.

Von Michael Lindner

Jimmy Ehrlich hat in seinem Leben schon viele Sportarten ausprobiert – Fußball, Basketball, Boxen, Taekwondo, Bowling. Spaß haben sie alle gemacht, aber an eine Leidenschaft kommen sie nicht heran: Darts. Der 30-Jährige spricht mit unserer Redaktion über die Randsportart, die bevorstehende Weltmeisterschaft in London und die Faszination Darts.

„The Power“, „Bully Boy“ oder „Voltage“ – diese Namen haben eines gemeinsam: Sie zaubern ein Lächeln in Jimmy Ehrlichs Gesicht. Denn es sind die Spitznamen von drei (ehemaligen) professionellen Dartsspielern, mit denen der Burgauer am meisten mitfiebert. Die Faszination an diesem Sport zu beschreiben, fällt dem 30-Jährigen nicht leicht. Und doch merkt man von der ersten Sekunde an, wie viel ihm sein Hobby bedeutet. Das Spiel ist leicht erklärt: Wer zuerst von 501 auf null Punkte gestellt hat, gewinnt ein sogenanntes Leg. Wer eine bestimmte Anzahl davon gewinnt, hat das Spiel gewonnen. Jeder Spieler wirft abwechselnd immer drei Pfeile auf die 2,37 Meter entfernte Dartsscheibe. Die maximale Punktzahl pro Aufnahme ist 180 – dafür muss allerdings das nur acht Millimeter breite Feld drei Mal getroffen werden. Und das kommt gerade bei Amateuren sehr selten vor.

Der Burgauer Jimmy Ehrlich spielte bereits als kleines Kind Darts

Ehrlich hat schon als kleines Kind Darts gespielt, mit sechs Jahren hat er sich für E-Darts interessiert. „Schuld“ war seine Mutter, die selbst eine sehr gute Spielerin gewesen sei, erzählt der 30-Jährige. In seinem damaligen Wohnort Ettenbeuren habe es zu jener Zeit einen Dartsverein gegeben, dort trainierte und spielte er viele Jahre lang mit. Nach einer mehr als zehnjährigen Pause wollte er wieder angreifen – und ging gleich in zwei Vereine. Ehrlich spielte in Heidenheim und beim DC Warriors Rettenbach. Allerdings gab es dort nur E-Darts-Mannschaften, Ehrlich hatte aber mehr Gefallen am Steeldarts-Bereich gefunden. Das Problem: Im Kreis Günzburg gab es keinen einzigen Verein mit einer solchen Mannschaft. Deshalb nahm Ehrlich die Dinge selbst in die Hand. Er gründete vor mehreren Monaten kurzerhand eine solche Mannschaft in Rettenbach.

Das erste Problem, das gelöst werden musste, war, genügend Spieler zu finden. Und die fand der Burgauer größtenteils in den E-Darts-Mannschaften von Rettenbach, es sind aber auch drei Neueinsteiger dabei. „Nur einen Spieler musste ich mit drei Schnäpsen überzeugen“, sagt Ehrlich und lacht. Der jüngste Spieler ist 21, der Älteste ist Anfang 40. Eine Frau ist ebenfalls in der Mannschaft, die aus etwa zehn Spielern besteht, wovon nur immer vier pro Spieltag eingesetzt werden dürfen.

Rettenbacher Gasthof zur Sonne ist die Heimat der Dartsspieler

Problem Nummer zwei: eine geeignete Spielstätte. Diese war mit dem Gasthof zur Sonne in Rettenbach schnell gefunden. Ehrlich kaufte unter anderem zwei Dartsscheiben und installierte zwei Fernseher, auf denen der jeweilige Punktestand abzulesen ist. Dartstrikots wurden ebenfalls gekauft – ein einheitliches Erscheinungsbild gehört schließlich zu jedem Sport dazu. Einen vierstelligen Betrag investierten Ehrlich und Co. Außerdem mussten bürokratische Hindernisse genommen und Dutzende Telefonate geführt werden.

Nun spielen Ehrlich und seine Mannschaft in der zweiten Liga des nordschwäbischen Dartsverbands (NSDV) – und das äußerst erfolgreich. Nach sechs Spieltagen stehen die Warriors ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das Ziel von Ehrlich ist eindeutig: Am Ende der derzeit wegen Corona unterbrochenen Spielzeit soll der Aufstieg in die erste Liga des NSDV gelingen – und zwar ungeschlagen. Wie weit es dann noch nach oben geht – es würden Ligen im Bayerischen und im Deutschen Dartsverband folgen –, lässt sich jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Sollte der Aufstieg gelingen, will der 30-Jährige eine weitere Mannschaft gründen. Anfragen von interessierten Spielern gebe es mehr als genug.

Bis zu 50 Stunden Darts pro Woche

Klar ist für Ehrlich, dass er nach dieser Saison mit E-Darts aufhört und sich ganz auf Steeldarts konzentriert. Bis zu 50 Stunden pro Woche investierte der 30-Jährige in der Vergangenheit in sein Hobby – und das ganz nebenbei, da er tagsüber einer geregelten Arbeit nachgeht: Er ist Gutachter beim Tüv Süd. „Ich war eigentlich die ganze Woche weg. Aber nächstes Jahr werde ich Vater und muss auch deshalb etwas kürzertreten“, sagt Ehrlich.

Der 30-Jährige weiß, dass viele Menschen Vorurteile gegenüber Darts haben und es nicht als Sport bezeichnen. „Es ist ein Denksport. Darts ist zu 85 Prozent Kopfsache. Nur wer innerlich ruhig ist, spielt erfolgreich. Und wer einmal vier Stunden durchgespielt hat, merkt, wie dann die Arme und der Kopf wehtun“, sagt Ehrlich. Denn gerechnet wird im Steeldarts im Kopf – von den Spielern selbst.

Darts-WM in London: Ehrlichs Favoriten sind Price, Wright und Van den Bergh

Bei der am Dienstag beginnenden Weltmeisterschaft, die immer in London gespielt wird, übernimmt das Zählen der sogenannte Caller, der die Funktion des Schiedsrichters hat. Einen klaren Favoriten für dieses Turnier kann Ehrlich nicht ausmachen. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen wird es seiner Meinung nach keinesfalls werden. Eher hat er den ehemaligen Profi-Rugby-Spieler Gerwyn Price, den Titelverteidiger Peter Wright und den formstarken Dimitri Van den Bergh auf der Rechnung. Den drei deutschen Vertretern traut er hingegen wegen ihrer mangelnden Erfahrung oder der Formschwäche in diesem Jahr wenig zu. Die Weltmeisterschaft wird Ehrlich trotz allem gespannt vor dem heimischen Fernseher verfolgen.

Am meisten fiebert er mit Michael „Bully Boy“ Smith, dem Vizeweltmeister von 2019, sowie dem Weltmeister von 2018 Rob Cross – genannt „Voltage“ – mit. Ehrlichs Lieblingsspieler ist allerdings inzwischen im Ruhestand – es ist der 16-malige Weltmeister Phil „The Power“ Taylor. Solche Spitznamen gehören zum Darts einfach dazu.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen