vor 27 Min.

Johannes Böse ist Bürgermeister-Kandidat in Landensberg

Sie sind die Kandidaten der Freien Wählervereinigung für den Landensberger Gemeinderat. Johannes Böse (Sechster von links) will Bürgermeister in der Gemeinde werden.

Bisherige Gemeinderatsmitglieder der Freien Wählervereinigung hören auf.

Die Freie Wählervereinigung Landensberg hat im Vereinsheim in Landensberg ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt und die Kandidaten zur Wahl des Landensberger Gemeinderats aufgestellt. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder Johann Kraft, Josef Rau, Dieter Gartmann, Edmund Freitag und Josef Knöpfle stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl. Wie Knöpfle auf Nachfrage unserer Zeitung dazu erklärt, seien es individuelle Gründe, warum sie aufhören.

Aufstellen ließen sich: 1. Stefan Kempter, 2. Hedwig Bierlein, 3. Thorsten Seitz, 4. Hermann Ritter, 5. Alexander Gah, 6. Simone Miller, 7. Michael Weinmann, 8. Robin Egger. Johannes Böse ist der Bürgermeister-Kandidat. Er ging, so heißt es in der Mitteilung, mit einer fundierten Vorstellungsrede auf seine Schwerpunkte und Ziele im Fall seiner Wahl ein, wie auch die Kandidaten für den Gemeinderat. Welche Ziele sie haben, wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt. (zg)

