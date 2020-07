vor 22 Min.

Johanniter helfen eklatantem Mangel an Kindergartenplätzen in Großkötz ab

Die Außenanlagen werden gerade gerichtet, die Hortkinder haben den Neubau am Großkötzer Schlossplatz schon bezogen. Weil es an Kindergartenplätzen mangelt, soll in dem Neubau auch eine Kindergartengruppe unter Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe unterkommen.

Plus Das Kinderhaus St. Josef in Großkötz ist voll. Abhilfe gibt es dank einer Lösung im Neubau des Horts. Jetzt ist Eile geboten. Was der Bürgermeisterin wichtig ist.

Von Irmgard Lorenz

Wenn auch die Ära der Kinderbetreuung in kirchlicher Hand nicht zu Ende geht, so steht in Kötz doch eine grundlegende Änderung bevor: 131 Jahre nachdem der katholische Pfarrer Jakob Benz durch den Erwerb von Haus Nr. 97 samt Garten in Großkötz den Grundstein für die damals so bezeichnete „Kinderbewahranstalt“ gelegt hat, macht die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) demnächst die erste Kindergartengruppe in Kötz unter weltlicher Trägerschaft auf. Die JUH ist seit 2019 auch Träger des Kötzer Kinderhorts.

Und dieser Kinderhort ist ein Glücksfall für die Gemeinde Kötz. Denn im neuen Gebäude am Großkötzer Schlossplatz, in das die Hortkinder vor Kurzem aus dem benachbarten kirchlichen Jugendheim ohne öffentliche Beachtung umgezogen sind, gibt es noch Platz.

Gleichzeitig musste die Gemeinde bei der Bedarfsermittlung für Kindergartenplätze im Jahr 2020/2021 feststellen, dass in Großkötz nicht alle Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben, einen Platz im Kinderhaus St. Josef bekommen können. Dabei ist der ebenfalls am Schlossplatz liegende Neubau des Kinderhauses St. Josef noch keine zehn Jahre alt. Drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen beherbergt er. Beim Bezug 2011 war die Rede davon, dass man mit flexibel nutzbaren Räumen auch für „kinderarme Zeiten“ vorgesorgt habe und beispielsweise ein Mittagstisch und sozialer Treff für Senioren im Gebäude denkbar seien.

Die Gemeinde Kötz ist eher "kinderreich"

Davon ist längst keine Rede mehr. Die Gemeinde Kötz ist nicht „kinderarm“, sondern eher „kinderreich“. Deshalb hat die Verwaltung jetzt eine Möglichkeit erarbeitet, um zusätzliche Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. 18 Plätze für Kindergartenkinder sollen im Erdgeschoss des neuen Hortgebäudes geschaffen werden, wo im Obergeschoss der Hort für ebenfalls 18 Schulkinder ist. Dank der flexibel nutzbaren Räumlichkeiten sei das ohne größere Veränderungen möglich, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle im Gemeinderat. Auch der Außenbereich lasse sich von beiden Altersgruppen nutzen.

Im gerade erst bezogenen Hortneubau müsse nicht viel verändert werden. Das Behinderten-WC wird gleichzeitig zum Personal-WC, die Damen-Toilette im Erdgeschoss wird zur Toilette für den Kindergarten. Dafür sollen in einer Kabine das WC mit einem Wickeltisch überbaut und in den anderen WCs, wenn nötig, für die Kinder Podeste gebaut werden. Gäste können das ursprünglich für Herren gedachte WC im Erdgeschoss nutzen. Im Obergeschoss werden die beiden Personaltoiletten dann zu WCs für die Hortkinder und Putzmittel werden sicherheitshalber im Technikraum verstaut. Der Elternraum muss auf den Flur umziehen, was möglicherweise Einbußen bei den Zuschüssen mit sich bringt, und der Personalraum kommt in den ursprünglichen Elternraum. Im Ortsteil Kleinkötz wird übrigens derzeit ein Neubau für den dortigen Kindergarten hochgezogen.

Bürgermeisterin: "St. Josef ist voll"

Wie die Gemeinderäte in der Sitzung erfuhren, haben derzeit acht Kinder aus Großkötz Bedarf für einen Kindergartenplatz, vier weitere Kinder sind laut Bürgermeisterin noch nicht gemeldet. Im Sommer 2021 wechseln laut Sabine Ertle höchstens zwölf Kinder in die Schule. Sie berichtete außerdem von 24 Geburten im Jahr 2018, diese Kinder werden 2021 drei Jahre alt und haben Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Kötzer Bürgermeisterin fasste das kurz so zusammen: „Es ist definitiv so: St. Josef ist voll.“

Auch in den Nachbarkommunen sei die Situation nicht wesentlich anders, sagte sie, was Gemeinderat Michael Mairle zu der Frage veranlasste, ob es möglich sei, Kindern aus anderen Kommunen einen Kindergartenplatz in Kötz zu verweigern. Das solle in Zukunft so gehandhabt werden, sagte Bürgermeisterin Ertle, allerdings nur bei Neuanmeldungen. Bisher hätten auch ortsfremde Krippenkinder anschließend in den Kötzer Kindergarten gedurft.

Das Konzept sieht die Bürgermeisterin als zweitrangig an

Eines war der Bürgermeisterin bei diesem Thema besonders wichtig: „Es sollte ein Miteinander sein“ zwischen dem kirchlichen Träger im Kinderhaus St. Josef und der zusätzlichen Kindergartengruppe mit dem weltlichen Träger Johanniter-Unfall-Hilfe im Hort-Gebäude. Dort solle es „gleiche Rahmenbedingungen geben wie im kirchlichen Kindergarten, damit keine Konkurrenz entsteht“, versicherte sie.

Das wollte Gemeinderätin Selina Ordosch genauer wissen. Sie hakte nach, wo die Johanniter ihre Schwerpunkte für den Kindergarten setzen, mit welchem Konzept sie arbeiten, wie der Umgang mit kirchlichen Festen gestaltet werden soll. „Das Konzept ist, glaube ich, zweitrangig“, sagte Sabine Ertle, jetzt gehe es darum, rasch die dringend benötigten Kindergartenplätze zu schaffen, was durch die Corona-Pandemie deutlich erschwert worden sei. Das pädagogische Konzept der Johanniter – die in Schwaben übrigens auch Träger von Kindergärten in Kissing und Aindling sind – werde vom Landratsamt fachlich geprüft. Die Kötzer Verwaltung werde das Konzept den Gemeinderäten zur Verfügung stellen, sobald es vorliegt, versicherte die Bürgermeisterin.

"Wir haben ein enges Zeitfenster"

Ausstattung muss noch für beide Altersgruppen beschafft werden. Im Hort sei trotz des Umzugs bisher noch „alles zusammengeschustert“, sagte Ertle, vieles habe man aus dem bisherigen Hort mitgenommen. Das soll sich ändern, und zwar rasch. Circa 50.000 Euro seien für die Ausstattung von Hort und Kindergartengruppe notwendig, drei Angebote müssten eingeholt werden. „Wir haben ein enges Zeitfenster“, sagte die Bürgermeisterin, „es pressiert!“ Sie bat deshalb die Gemeinderäte um die Ermächtigung, dass sie dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag geben darf. Dem stimmten die Gemeinderäte zu. Und sie erfuhren auf Anfrage von Gemeinderätin Yvonne Hartmann, dass die Gemeinde dabei von Sonderkonditionen der JUH profitieren könne.

Den Vorschlag von Gemeinderätin Michaela Hus, den Hortkindern nachmittags die Anlagen der Kötzer Grundschule zur Verfügung zu stellen, komme die Gemeinde nach Möglichkeit gerne nach, sagte Sabine Ertle. Im Übrigen kündigte sie an, dass die Gemeinde den Kinderhort in ein Kinderhaus umwidmen und möglichst flexible Abholzeiten im Hort erreichen wolle.

