16:31 Uhr

Jonas Guckler verlässt die Günzburger Handballer

Jonas Guckler ist nicht länger Teil der Bayernliga-Mannschaft des VfL Günzburg. Warum der langjährige VfL-Spieler geht und wo es ihn hinzieht.

Jonas Guckler hat den VfL Günzburg mit sofortiger Wirkung verlassen. Wie der Verein mitteilt, wechselt der Flügelspieler zum Landesligisten TG Biberach. Der Wechsel hat einen beruflichen Hintergrund. Guckler absolviert seit zwei Monaten seine Ausbildung an der Polizeihochschule in Biberach und konnte deshalb in dieser Saison kaum trainieren.

Trotzdem wollte der 21-Jährige seinen Mitspielern zuliebe probieren, ob es nicht doch irgendwie klappen könnte. Nun mussten sich die Beteiligten eingestehen, dass das Wunschdenken war. Der Wechsel an den Studienort war nur folgerichtig.

Guckler begann als Kind beim VfL mit dem Handball

Trotzdem tut der Abschied weh, denn der VfL verliert mit Jonas Guckler ein Urgestein und einen Leistungsträger. Als Kind begann die handballerische Ausbildung beim VfL, später war er tragender Teil einer starken A-Jugend und dann Teil der Bayernligamannschaft. Unter Stephan Hofmeister wurde Guckler Teil der „Ersten“ und konnte direkt in seiner ersten Saison durch schöne Tore und seine gefürchteten Heber Duftmarken setzen.

In der Vorbereitung folgte im Sommer 2018 ein herber Rückschlag. Kurz vor Rundenbeginn verletzte er sich bei einem Testspiel schwer am Knie. Doch Guckler kämpfte für sein Comeback. Anfang der Saison stand der Linksaußen wieder im Günzburger Aufgebot, doch da waren die beruflichen Weichen schon gestellt. In Biberach kann er weiter Handball spielen und trainieren. Besonders wichtig war dem Günzburger, dass der Wechsel sauber abläuft. „Der VfL wird immer meine Heimat bleiben, der ich in Freundschaft verbunden bin, und ich hoffe, dass jeder im Verein nachvollziehen kann, dass ich aus beruflichen Gründen aktuell nicht mehr für Günzburg spielen kann“, sagte Guckler zu seinem Abschied.

Hoffnung auf ein Comeback im Günzburger Trikot

Mit Herren-Trainer Gabor Czako und der Mannschaft geht er im Guten. VfL-Abteilungsleiter Armin Spengler konnte dem 21-Jährigen noch das Versprechen abringen, dass er sich früher oder später erneut das weinrote Trikot überstreift, wenn es beruflich wieder besser passt. (zg)

