Josef Brandner: Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Günzburg darf nicht geschwächt werden

Plus Die Deutsche Bahn will ihr Reisezentrum am Bahnhof Günzburg schließen, wenn Go-Ahead die Nahverkehrsstrecke übernimmt. Der Betreiber der Mobilitätsdrehscheibe hat dafür kein Verständnis.

Von Christian Kirstges

Für die Diskussionen um die Schließung des DB-Reisezentrums in Günzburg hat Busunternehmer Josef Brandner als Betreiber der Mobilitätsdrehscheibe am Günzburger Bahnhof kein Verständnis. Wie er unserer Zeitung sagt, wäre es ein Leichtes, die Räume neu zu vermieten, doch darum gehe es nicht. Der Fernverkehr sei wichtig für die Stadt, alleine wegen Legoland. Und es passe „wie die Faust aufs Auge“, auf der einen Seite einen stündlichen Halt etablieren zu wollen und zuvor den Vertrieb dafür „zu töten“.

Man denke nicht an die Kunden, die unter einer vermeintlichen Wirtschaftlichkeit zu leiden hätten, statt Service geboten zu bekommen. Alle drei Akteure – Bayerische Eisenbahngesellschaft, Deutsche Bahn und Go-Ahead – müssten daran aber ein Interesse haben. Er sehe es wie Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: In Augsburg habe Go-Ahead für den Fahrkartenverkauf DB Vertrieb gewählt. Warum solle das nicht auch in Günzburg gehen? Die Mobilitätsdrehscheibe sei ein Aushängeschild für die Stadt. Das solle sie bleiben – mit einem Fernverkehrskarten-Schalter am Bahnhof.

