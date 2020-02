05:00 Uhr

Jürgen Söll: „Erster Schritt: Transparenz“

Jürgen Söll möchte vor allem die Jugend und Familien einbinden, wenn es um die Zukunft Haldenwangs geht.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Als Bürgermeister ist es mir wichtig, unterschiedlichste Meinungen und Interessen zu hören und einen guten Konsens für die Zukunft der Bürger in allen Ortsteilen zu gestalten. Meine Fähigkeiten als Mediator und Moderator kann ich hier gut einbringen. Ich bin der einzige Kandidat für alle Ortsteile und gemeinsam sind wir stark. Mein aus allen Ortsteilen bestehendes Team hat viele Stärken und deckt alle Bereiche professionell ab. Als ehemaliger Forschungsbeauftragter weiß ich Studien zu deuten und sie in den praktischen Alltag zukunftsfähig zu implementieren.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Vieles gibt es anzupacken, ein Mehrgenerationenhaus, Betreuungsmöglichkeiten für alte und demente Menschen, Mobilität auf dem Land, unsere klimaneutrale und energieautarke Gemeinde usw. Der erste Schritt wird jedoch der Bürgernähe und Transparenz gehören. Mit Foren zum Beispiel für Jugend und Familien wollen wir Mitbürger an Entscheidungen beteiligen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Oft stehen Interessen Einzelner im Vordergrund, Menschen und Ortsteile schauen auf ihren Vorteil. Globales Denken und überregionales Verstehen werden an den Rand gedrängt. Die großen Probleme unserer Zeit werden wir nur bewältigen, wenn wir im Kleinen beginnen und gemeinsam am Großen und Ganzen arbeiten, sonst werden wir als Dorf von den Städten abgehängt.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Mit unserem Hund haben wir jeden Winkel erlebt. Die Abwechslung von Wald und Feld, die schönen Dörfer, die Ruhe und Geselligkeit ist wunderschön. Am liebsten bin ich bei Andrea im Dorfladen, sie hat ein gutes Angebot an Regionalem und Biologischem. Sie packt an und ist offen für Ideen und Neues.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Dietrich Bonhoeffer war ein Mensch, der mich mit seiner Nächstenliebe und Konsequenz gegen rechts beeindruckt. (gz)

Zur Person Jürgen Söll:

Jürgen Söll ist 1964 in Jettingen geboren. Nominiert wurde er von Bündnis 90/Die Grünen .

ist 1964 in geboren. Nominiert wurde er von . Beruf Im Therapiezentrum Burgau arbeitet er in Teilzeit als Lehrer für Gesundheitsberufe, Qualitätsmanager und Ethikberater. Auch ist er selbstständiger Dozent und Autor.

Im Therapiezentrum arbeitet er in Teilzeit als Lehrer für Gesundheitsberufe, Qualitätsmanager und Ethikberater. Auch ist er selbstständiger Dozent und Autor. Freizeit/Hobbys Lange war er beim BUND aktiv, im Kreis Günzburg war er beim Aufbau der Fairtrade-Szene beteiligt und setzt sich für Integration von Geflüchteten ein.

Lange war er beim aktiv, im war er beim Aufbau der Fairtrade-Szene beteiligt und setzt sich für Integration von Geflüchteten ein. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Er ist Vorstand eines internationalen Vereins, der sich um Menschen mit Handicap kümmert. Aktiv ist er in der evangelischen Kirche und im Vorstand der Gideons.

Themen folgen