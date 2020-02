13:40 Uhr

Jugendliche drohen damit, andere zu töten

Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Hochwang haben gedroht, andere umzubringen.

Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums Hochwang haben zwei Mädchen bedroht. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Äußerung nicht ernst gemeint war.

Die Eltern zweier siebenjähriger Mädchen haben bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ihre Töchter von Jugendlichen bedroht worden sind. Die Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Hochwang drohten damit, andere zu töten.

Wie die Polizei berichtet, sind die Mädchen Schülerinnen des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Die zwei Jugendlichen haben den Siebenjährigen am Donnerstagnachmittag während der Nachmittagsbetreuung erzählt, dass sie hier seien, um Personen zu töten. Daraufhin seien die Mädchen davongelaufen. Im Laufe des Abends offenbarten sich dann die Mädchen ihren Eltern, die dann unverzüglich die Polizei verständigten.

Tatverdacht gegen einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen

Im Rahmen von „unverzüglich eingeleiteten und intensiv geführten Ermittlungen“, wie es im Polizeibericht heißt, die am frühen Freitagmorgen auch an der Schule durchgeführt wurden, ermittelte die Polizei letztlich zwei mutmaßliche Tatverdächtige. Hierbei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 14- und einen 15-Jährigen, die ebenfalls Schüler des Förderzentrums sind. Die beiden Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 15-Jährige die Drohung geäußert hat, um die beiden Mädchen zu erschrecken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Äußerung nicht ernst gemeint war und zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefährdung für Schüler oder Lehrer bestand.

Auch das Jugendamt wurde informiert

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung beziehungsweise der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Neben dem Jugendamt des Landkreises Günzburg wurde unter anderem auch über die Schulleitung die Schulaufsichtsbehörde von dem Vorgang in Kenntnis gesetzt. (zg)

