vor 22 Min.

Junge Ladendiebinnen

Kassiererin erwischt zwei Jugendliche

Zwei Mädchen wurden am Freitagnachmittag in einer Supermarkt-Filiale in Jettingen bei einem Ladendiebstahl ertappt. Die 14-Jährige steckte unter anderem mehrere Getränkedosen in ihren Rucksack. Ihre 13-jährige Freundin versteckte in ihrer Bauchtasche ein Buch. Anschließend wollten beide das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Kassiererin beobachtete jedoch zuvor die Jugendlichen und hielt diese fest. Von der hinzugerufenen Streife der Polizei Burgau wurden die Eltern der beiden Mädchen verständigt. Die 14-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. Die jüngere Freundin ist noch strafunmündig. (zg)

