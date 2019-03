vor 40 Min.

Junger Mann bedroht Taxifahrerin mit Küchenmesser

20-Jähriger ist wegen vielen Delikten angeklagt. Er liefert vor Gericht eine erstaunliche Erklärung für seine Beweggründe ab.

Von Wolfgang Kahler

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen einen 20-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Günzburg sind nicht von Pappe: Danach hat der junge Mann im Herbst vergangenen Jahres eine Offinger Taxifahrerin mit einem Messer bedroht, ist angetrunken und ohne Führerschein mit dem Auto seiner Eltern gefahren und hat Bargeld der Getränkekasse eines Jugendtreffs in Offingen gestohlen.

Der Angeklagte wurde gestern mit Handschellen gefesselt zur Verhandlung beim Jugendschöffengericht Augsburg gebracht. Er sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft, denn laut Staatsanwaltschaft hat er gleich eine ganze Reihe von Straftaten auf dem Kerbholz. Schwerster Vorwurf: Ende September hatte er mit dem Handy eines Bekannten ein Taxi nach Offingen gerufen und sich damit nach Gundelfingen im Kreis Dillingen bringen lassen.

Die Frau zog den Autoschlüssel ab

In der Industriestraße ließ der Täter die Fahrerin halten und zückte ein Küchenmesser mit 13 Zentimeter langer Klinge. Dann forderte er die Frau auf, auszusteigen, weil er mit dem Taxi flüchten wollte. Dazu kam es aber nicht, weil die Fahrerin den Autoschlüssel abzog.

Das waren nicht die einzigen Verfehlungen des Angeklagten, der im Herbst 2018 mit dem Audi seiner Eltern eine Spritztour unternahm. Damit steuerte der Alkoholisierte, der keine Fahrerlaubnis hat, geradewegs eine Polizeiwache in Gröbenzell bei München an und zeigte sich dort selbst an.

Ebenfalls im September war der 20-Jährige in einen als Jugendtreff umgebauten Container in Offingen eingestiegen, knackte dort eine Geldkassette und türmte mit 120 Euro. Den Einbruchdiebstahl und die Alkoholfahrt ließ der junge Mann durch seinen Verteidiger Felix Monjoie (Stuttgart) einräumen. Der 20-Jährige hielt sich regelmäßig in dem Jugendtreff auf, wo ordentlich gebechert wurde, wie der Betreiber als Zeuge bestätigte.

Geld aus dem Jugendtreff gestohlen

In der Tatnacht hatte der Angeklagte sein letztes Geld beim Automatenspiel im Ort verloren. Er wusste aber, dass im Container eine Geldkassette stand. Über ein Fenster stieg er ein, holte sich das Objekt der Begierde und brach es auf. Die Beute verzockte er anschließend sofort wieder. „So etwa fünf Bier und nochmals die gleiche Menge Jägerbull“ (eine Mischung aus einem Kräuterschnaps und einem Energydrink), sagte der 20-Jährige auf Frage von Vorsitzender Richterin Ortrun Jelinek, wie viel und was er getrunken habe vor der Tat. Beim Dorffest in Offingen wurde der Täter von seinem Jugendtreff-Kumpel angesprochen, weil er den Abdruck eines Sportschuhs gefunden hatte, der vom Angeklagten stammte. Der gab den Diebstahl zu, ersetzte mit Unterstützung seiner Eltern den Schaden.

Vor dem Überfall auf die Taxifahrerin hatte er wieder in dem Jugendtreff gebechert. Gegen fünf Uhr morgens schließlich rief er mit dem Handy seines Bekannten – angeblich, weil der Akku seines Smartphones leer war – ein Taxi. Aus der Küche des Containers hatte er sich ein Messer besorgt, mit dem er die Fahrerin am Zielort Gundelfingen bedrohte.

Geregelter Tagesablauf hinter Gittern

Welches Motiv hinter seine Taten stecke, fragte ihn die Richterin. Als Grund gab der Angeklagte an, er wollte wieder in den Strafvollzug, weil er dort einen geregelten Tagesablauf habe, den er in Freiheit nicht so gekannt habe.

Der 20-Jährige hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, ist bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und hatte 2015 eine Jugendstrafe mit Bewährung in Günzburg kassiert.

Warum die Polizei ohne Erfolg kontrollierte

Nach dem missglückten Taxiraub wurde der junge Mann sogar noch von einer Polizeistreife am Gundelfinger Bahnhof kontrolliert, nachdem die Täterbeschreibung auf ihn passte. Aber die Beamten ließen ihn wieder laufen, weil sein Name nicht mit dem Besitzer des Smartphones übereinstimmte, von dem das Taxi gerufen worden war. Der 20-Jährige nahm den Zug, wollte eigentlich zurück in seinen Heimatort bei Günzburg, landete stattdessen aber in Immenstadt. Dort ließ er sich von seinen Eltern abholen. Der Vater beklagte sich gestern als Zeuge über die seiner Ansicht nach unzureichende Betreuung seines Sohnes in den Einrichtungen, in denen er Sozialstunden absolviert hatte. Besonders ärgerte sich der 52-Jährige auch noch nach Ende der Verhandlung darüber, dass sein Sohn bereits sechs Monate in U-Haft sitzt und in mehreren Gefängnissen war.

Die Verhandlung wurde gestern ausgesetzt, weil der Verteidiger auf die Aussage der Taxifahrerin als Hauptzeugin großen Wert legt. Denn er stuft diesen Tatkomplex als deutlich weniger schwerwiegend ein als die Staatsanwaltschaft. Doch die Zeugin befindet sich derzeit im Auslandsurlaub. Am nächsten Verfahrenstermin (8. April) wird auch der Sachverständige Prof. Albrecht Stein (München) sein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten abgeben.