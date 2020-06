17:33 Uhr

Junges Paar zieht um - und lässt mehrere Katzenbabys fast verhungern

Vor dem Amtsgericht Günzburg musste sich ein junges Paar verantworten, weil es sechs Katzen nach einem Umzug in ihrer Wohnung zurückgelassen hatte. Eines von vier Katzenbabys wog nur noch etwas mehr als 200 Gramm und hätte einen weiteren Tag nicht überlebt.

Von Wolfgang Kahler

Nur der Aufmerksamkeit einer Nachbarin verdanken vier Katzenbabys und zwei erwachsene Katzen ihr Leben. Die Frau hatte das Schreien der Tiere gehört und eine Tierärztin sowie die Polizei verständigt. Die Katzenfamilie wurde in einer Wohnung in Burgau verlassen entdeckt. Die meisten Tiere hätten wohl einen weiteren Tag alleine nicht überlebt, so die Einschätzung der Veterinärin. Für den herzlosen Umgangs mit ihren sechs Katzen wurde ein junges Pärchen nun vom Günzburger Amtsgericht verurteilt.

Die dritte Auflage der Verhandlung wurde allerdings erst mit mehr als einstündiger Verspätung eröffnet. Beim ersten Termin waren die Angeklagten nicht gekommen, der zweite fiel wegen der Corona-Krise aus. Zum dritten Termin fehlten wieder die Angeklagten. Amtsgerichtsdirektor Walter Henle beriet bereits über den Erlass eines Haftbefehls, da erreichte die Protokollführerin den Bruder des Angeklagten. Der informierte das Gericht, dass das Pärchen zusammen mit der Mutter des Mannes auf der A7 vom Wohnort im unterfränkischen Kreis Kissingen unterwegs nach Günzburg sei. Als die drei Personen mit erheblicher Verspätung dort eintraf, sagte Richter Henle streng: „Sie hätten vorher googeln können, wie viel Zeit sie brauchen und hätten gesehen, dass auf der Strecke ein Stau ist.“

Nachbarin hört in Burgau klagendes Miauen und Kratzgeräusche

Die Anklage gegen den 21-Jährigen und seine zwei Jahre jüngere Freundin beruht auf einen Vorfall von September vergangenen Jahres, der sechs Katzen fast das Leben gekostet hätte. Das Pärchen war Ende August aus Burgau weggezogen. Tage später hörte eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus aus der verlassenen Wohnung im Erdgeschoss klagendes Miauen und Kratzgeräusche. Sie rief bei der Polizei und Tierärztin Dr. Sandra Langner in Friedberg an.

Ein Beamter der Polizeiinspektion Burgau und die Veterinärin bestätigten als Zeugen, dass schon im Flur des Hauses stechender Geruch bemerkbar war. Durch ein Fenster konnte ein am Boden kauerndes Katzenjunge im Bad entdeckt werden. Zusammen mit der Tierärztin gelangte der Polizist über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Dort fanden sie zwei erwachsene Katzen und vier Babys in einem erbarmungswürdigen Zustand.

Katzenbaby aus Burgau wiegt nur etwas mehr als 200 Gramm

„Das Katzenklo war voll, die Wasserschüsseln leer, eine voll mit getrocknetem Urin“, schilderte die Veterinärin den Eindruck. Die Tiere konnten trotz des teils abgemagerten und dehydrierten Zustands gerettet werden. Das kleinste Katzenbaby hatte beim Wiegen gerade mal 206 Gramm. Normal wären 400, so die Tierärztin. „Sie waren also am verhungern und verdursten“, fragte Henle nach. Das Baby hätte einen weiteren Tag wohl nicht überlegt, bestätigte die Zeugin.

Die Angeklagten bedauerten das Zurücklassen der Haustiere: „Wir hatten Stress wegen des Umzugs“, sagte der 21-Jährige. Sie hätten die Katzen den Dämpfen in der neu bezogene Wohnung nicht aussetzen wollen, berichtete der Polizist, der die Angeklagten telefonisch erreicht hatte. Außerdem hätten sie jeden zweiten Tag nach den Haustieren geschaut, behaupteten die Angeklagten. Das nahm ihnen Richter Henle jedoch nicht ab.

Katzen werden wegen der frisch gestrichenen Wohnung in Burgau zurückgelassen

Die Tierärztin hatte als Gutachterin einen deutlich längeren Zeitraum der Vernachlässigung festgestellt und bestätigt, dass den Katzen Leiden und Schmerzen zugefügt worden sei. Außerdem wurde in der Verhandlung klar, dass die Tiere nicht wegen der Renovierung zurück gelassen wurden, sondern damit sie in der frisch gestrichenen Wohnung keine Spuren hinterlassen.

Bei der 19-jährigen Angeklagten sei wegen erheblicher Reifeverzögerung das Jugendstrafrecht anzuwenden, empfahl Susanne Czudnochowski von der Jugendgerichtshilfe. Die junge Frau war in schwierigen Verhältnissen unter anderem im Kammeltal aufgewachsen und will eine Ausbildung zur Kinderpflegerin machen. Der aus Augsburg stammende Freund hat bereits als Kraftfahrzeugmechatroniker gearbeitet, ist aber zur Zeit ohne Job. Beide sind vorher noch nicht straffällig gewesen.

Angeklagter muss mehr als 1000 Euro Strafe zahlen

Die beiden Angeklagten wurden wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Der 21-Jährige muss eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro, also 1250 Euro, zahlen. Die Freundin muss 80 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Sie wurde von Jugendrichter Henle außerdem verwarnt mit dem Hinweis, dass eine weitere Verfehlung eine Haftstrafe nach sich ziehen könnte. Die Angeklagten nahmen das Urteil sofort an.

