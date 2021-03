vor 18 Min.

Jusos setzen sich für Barfußerlebnispfad in Günzburg ein

Die Günzburger Nachwuchsorganisation der SPD möchte zudem Pfandringe und Aschenbecher für Mülleimer.

Etwa 180 Millionen Euro Flaschen- und Dosenpfand landet nach Angaben der Günzburger Jungsozialisten jedes Jahr in Deutschlands Mülleimern. „Leider gibt es auch bei uns in Günzburg genug Menschen, die auf das Flaschensammeln angewiesen sind. Durch mehr Pfandringe um die Mülleimer im Stadtgebiet wollen wir nicht nur mehr Menschen anregen, ihr Pfand zu spenden, sondern vor allem den Menschen, die Flaschen sammeln das unwürdige und teilweise gefährliche Flaschensuchen in fremder Leute Müll ersparen“, teilt nun Jungsozialist Johannes Keller in einer Pressemitteilung mit.

Einige wenige Pfandringe gibt es davon schon in Günzburgs Innenstadt. „Das Angebot ist aber noch deutlich ausbaufähig“, berichtet Juso-Vorsitzender Jonas Klingauf. Darüber hinaus fordern die Jusos, die Umgestaltung der Mülleimer zu nutzen, um an allen Mülleimern Aschenbecher anzubringen.

Ramona Merk, stellvertretende Vorsitzende der Jusos, sagt: „Durch mehr Aschenbecher könnte vermieden werden, dass so viele Zigarettenstummel auf dem Boden landen, zudem könnten Kosten für die Reinigung verringert werden und auch das Stadtbild würde dadurch nicht mehr verschandelt werden.“

Günzburger Jusos wollen Barfußerlebnispfad auf der Hagenweide

Zudem wollen die Jusos im Park auf der Hagenweide einen Barfußerlebnispfad errichten. „Dass der Hagenweide eine große Erholungsfunktion für die Günzburger Bürgerinnen und Bürgern zukommt, haben wir nicht erst während der letzten Monate im Lockdown sehen können. Neben vielen Spaziergängern zieht auch der dortige Spielplatz viele Familien an und auch der Kindergarten liegt geradezu malerisch mitten in dem Park“, so die stellvertretende Vorsitzende der Günzburger Jusos Sarah Rettich in einer Pressemitteilung.

Auch Stadtrat Michael Jahn sieht die Vorteile eines solchen Weges: „Mit unserem Antrag wollen wir die Hagenweide ein wenig schöner machen und Jung und Alt die Möglichkeit geben, die Natur mit der Haut zu erleben.“ (zg)

