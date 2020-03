24.03.2020

KEG fordert mehr Geld für Grundschullehrer

Sterk ist zuständig für Schulberatung

Bei der Bezirksvertreterversammlung der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) Schwaben in Augsburg waren auch Delegierte aus dem Kreisverband Günzburg, um gemeinsam einen neuen Vorstand zu wählen und inhaltliche und politische Anträge zu verabschieden. Dabei ging es auch um die Vergütung von Lehrkräften und Erzieherinnen sowie die Ausbildung von jungen Lehrkräften, Kinderpflegern und Erziehern.

So fordert die KEG, dass Grund- und Mittelschullehrer ebenso wie Lehrer an Realschulen, Gymnasien und Förderschulen im Eingangsamt mit A13 besoldet werden. Zur Ausbildung der Förderlehrkräfte hält die KEG daran fest, dass zeitnah ein weiteres Ausbildungsinstitut in Schwaben aufgebaut wird. Die neue KEG-Vorsitzende Margit Baufeld rief in Augsburg dazu auf, „klar für unsere humanen, christlichen Werte einzustehen, sie einzufordern und sich täglich zu positionieren“.

Die bisherige Stellvertreterin und stellvertretende Landesvorsitzende wird nun von Ruth Seybold (Landkreis Dillingen), Birgit Armbruster und Regina Seitz (Landkreis Augsburg) und Sonja Reichart (Landkreis Aichach-Friedberg) unterstützt.

Ihnen stehen Referatsleiter aus ganz Schwaben zur Verfügung, die sich um inhaltliche Schwerpunkte für Studierende, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen kümmern.

Aus dem Kreisverband Günzburg arbeitet Burkard Sterk im neuen schwäbischen Bezirksvorstand als Referatsleiter für den Bereich Schulberatung mit. (zg)

