Kabarettist Grünwald ist der Meister des höheren Blödsinns

Einen höchst amüsanten Abend bot der Kabarettist Günter Grünwald den Zuhörern im nahezu ausverkauften Forum am Hofgarten in Günzburg.

Kabarettist Günter Grünwald erzählt im Günzburger Forum am Hofgarten mehr als zwei Stunden weitgehend Sinnfreies. Doch dieser Abend ist aus mehreren Gründen ein Genuss.

Von Walter Kaiser

Selten so gelacht. Der Kabarettist Günter Grünwald hat den Besuchern im Forum am Hofgarten in Günzburg einen höchst vergnüglichen Abend bereitet. Wer bei seinem aktuellen Programm mit dem vielsagenden Titel „Definitiv vielleicht“ besonderen Tiefgang erwartet, ist fehl am Platz. Grünwald erweist sich vielmehr als Meister des höheren Blödsinns. Mehr als zwei Stunden erzählt er weitgehend Sinnfreies – und streut doch zwischen den Zeilen feine, bisweilen boshafte Spitzen ein. Und er stellt Fragen, die sich mancher schon gestellt hat.

Etwa die: Wie und warum gelingt es italienischen Kellnern, Tagliatelle al Spinaci so zu preisen, als ginge es letztlich nicht um Nudeln mit Spinat? Und dabei die weibliche Hälfte der Bevölkerung noch mit allerlei Komplimenten zu betören. Würde der Türke in seiner Dönerbude ähnlich schleimen, er wäre wohl ein Fall für „Me too“. Überhaupt Italien, das Sehnsuchtsland der Deutschen. Man fährt gern hin, man kennt sich. Lächelnd wie immer grüßt der Hotelier den Gast: „Tedesco faccia da culo“. Es muss was Freundliches sein. Heißt aber „Du deutsches Arschgesicht“. Man muss nicht alles verstehen. Auch nicht den Grund, der tourende Menschen immer wieder Krisen- und Kriegsgebiete dieser Welt queren lässt. Da Entführungen in Afghanistan so verlässlich gut organisiert sind? Gern gebucht wird auch Nordkorea. Dabei muss man nicht mit dem Flugzeug oder Auto reisen. Man kann auch zu Fuß gehen und sich vom Winde wehen lassen. Grünwald gelangte so in den „Goldenen Ochsen“.

Grünwald nimmt die Waldorfschulen aufs Korn

Auch über anderes macht sich der Kabarettist genüsslich her. Kleine Kinder muss man loben. Zum Beispiel, wenn Jean-Finn-Luca sein Tellerchen leer gegessen hat. Dabei täte es „dem fetten Krapfen“ durchaus gut, auch mal auf die Mahlzeit zu verzichten. Die Waldorfschulen schätzt Kabarettist Grünwald offenkundig auch nicht. Es ist keine Mär: Die Kinder müssen dort tatsächlich ihren Namen tanzen. Und loben muss man die Kleinen auch bei der Musikalischen Früherziehung – wenn der Jean-Kevin mal fast die Triangel getroffen hätte. Eine gewisse Boshaftigkeit möchte schon sein.

Der Kabarettist hüpft mehr als zwei Stunden von einem Thema zum anderen. Erzählt von seiner verkorksten Jugend, der grenzdebilen und alkoholgeschwängerten Verwandtschaft, dem Genderwahn oder den Schönheiten der klassischen Musik am Beispiel des begnadeten chinesischen Pianisten Lang Lang. Dessen kleiner Bruder heißt Halb Lang, der Großvater Lang Her. In Oberbayern heißt er Lang Schorsch. Sinnfrei halt, aber mimisch, gestisch und schauspielerisch ein Genuss. Sprachlich sowieso. Immer wieder baut Grünwald in seine Geschichten überraschende Wendungen und Pointen ein – es ist das schiere Vergnügen.

Ohne Zugabe kommt niemand von der Bühne. Grünwald erzählt, dass er unlängst in der ZDF-Wissenschaftsreihe „Leschs Kosmos“ einen Beitrag über das Universum und seinen geografischen Mittelpunkt gesehen hat. Kein Witz: Im Zentrum steht Günzburg. Das Schlusswort des Meisters: „Den gleichen Scheiß erzähle ich morgen in Regensburg.“

