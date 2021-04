Kämmerin: „Die Finanzen sind in Ordnung“

Dürrlauingen verabschiedet den Haushalt. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren werden teurer

Die größeren Baumaßnahmen seien weitgehend abgeschlossen, das Volumen sei nicht ganz so groß wie das im vergangenen Jahr. So hatte Kämmerin Manuela Hesse bei der Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats im Bürgerhaus Mönstetten mit ihren Ausführungen zum Haushalt 2021 begonnen. Die Steuerkraft gehe nach wie vor nach oben, ebenso sprach sie von steigenden Umlagen in den nächsten Jahren – man rechne allerdings mit weniger Einnahmen.

Für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses habe man einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufgenommen, der nun abzuzahlen sei. Nachdem in diesem Jahr eine Rücklagenentnahme in Höhe von knapp 220.000 Euro vorgesehen sei, werde diese am Jahresende noch rund 680.000 Euro betragen. Mit LEW-Aktien und einem Bausparvertrag werde man im Gesamten auf der Rücklagenseite immer noch bei rund einer Million Euro liegen.

Rund 2,9 Millionen Euro beträgt der Verwaltungshaushalt, etwa 2,3 Millionen Euro der Vermögenshaushalt, vorgesehen ist eine Zuführung in Höhe von 44.000 Euro. Die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde ergeben sich nach wie vor aus der Einkommensteuerbeteiligung (951.000 Euro), den Schlüsselzuweisungen (601.000 Euro) sowie aus der Gewerbesteuer (130.000 Euro). Alles nur vorläufige Zahlen, wie Kämmerin Hesse erklärte. Unter anderem hat die Gemeinde rund 100.000 Euro für die Sanierung der Kirchentreppen in Dürrlauingen eingeplant, 192.000 Euro für die Straße im neuen Baugebiet in Mönstetten und etwa 230.000 Euro wird voraussichtlich das Defizit des gemeindlichen Kindergartens betragen. Hinzu kommen Umlagen in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro. „Die Gemeinde muss jede Einnahme nutzen, die sie haben kann – um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, aber auch um investieren zu können, um am Ball zu bleiben.“ Im Moment aber sehe alles ganz in Ordnung aus.

Abwasser und Niederschlagswasser werden in der Gemeinde Dürrlauingen teurer. Zuvor hatte Dagmar Suchowski vom Ingolstädter Sachverständigenbüro Suchowski die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 2024 vorgestellt. Rückwirkend zum 1. Januar 2021 betragen die Gebühren für Schmutzwasser 1,88 Euro je Kubikmeter (bisher 1,45 Euro), für Niederschlagswasser 24 Cent je Kubikmeter (bisher 12 Cent). Die Gemeinde nimmt dabei wieder die Möglichkeit in Anspruch, eine Erneuerungsrücklage zu bilden. Man sollte nicht auf das höchste Maß gehen, aber man müsse von Sanierungen ausgehen und man wolle den Bürger später nicht noch mehr zur Kasse bitten, sagte Bürgermeister Friedrich Bobinger. Auch Thomas Vogg warnte davor, auf den niedrigsten Satz zu gehen: „Man würde sich Handlungsspielraum für andere Dinge verbauen.“ Peter Wiedemann sah das genauso: Es sei noch nie eine billige Sache gewesen und so könne man die Abgabe glätten. Niedriger dagegen sind die Herstellungsbeiträge: Sie betragen je Quadratmeter Grundstücksfläche 1,45 Euro (bisher 1,47 Euro) und je Quadratmeter Geschossfläche 16,07 Euro (bisher 16,89 Euro).

Der Dürrlauinger Kindergarten ist voll ausgelastet, die Plätze werden kurzfristig nicht mehr ausreichen. Zunächst war für den Betreuungsengpass das Einrichten einer Notgruppe im Sitzungssaal und in den Räumen des Rathauses angedacht gewesen. Dies jedoch hätte, vor allem im Hinblick auf den Brandschutz, erhebliche Kosten mit sich gebracht. Der Einrichtung einer Notgruppe stimmte der Gemeinderat zu, Möglichkeiten der Unterbringung in Räumen der Grundschule gäbe es mit relativ geringem Aufwand. Dies müsse zunächst untersucht und auch mit der Kindergarten- und Schulleitung sowie mit dem Landratsamt geklärt werden. Gleichzeitig soll ein Nutzungskonzept für einen dreigruppigen Kindergarten im jetzigen Gebäude erarbeitet werden.

Weiter informierte Bürgermeister Bobinger zum zweiten Bauabschnitt des Baugebiets Weiherweg in Mönstetten. Das Ingenieurbüro habe inzwischen einen Entwurf für die Erschließungsplanung ausgearbeitet. Im Westen sollen acht Bauplätze in der Größe von 700 bis 900 Quadratmetern entstehen. Bis auf zwei Gemeinderatsmitglieder sprachen sich alle für einen Gehweg aus, die meisten tendierten dazu, dass dieser sich im westlichen Bereich befinden sollte und damit durchgängig wäre. Auf den Vorschlag von Jürgen Wagner soll ein Ortstermin stattfinden, auch wird sich der Gemeinderat Gedanken machen, wie dort der Verkehr beruhigt werden könnte.