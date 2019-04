23.04.2019

Kämpfen für die Kommunalwahl

Die JU Günzburg hat sich auf Wahlkampf eingestimmt

Bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Günzburg der Jungen Union ist Moritz Baur als Vorsitzender bestätigt worden. Neben Verena Ermer und Niko Hab ist Bastian Finkel neuer stellvertretender Vorsitzender, der Lisa Deininger in ihrem Amt ablöst. Des Weiteren wurden die Schatzmeisterin Rebecca Doss und die Schriftführerin Sophia Frank in ihren Ämtern bestätigt. Weitere Beisitzer sind Stefan Baisch, Yvonne Baisch, Sylvia Ermer, Christoph Schwarz und Stefan Wagner. Judith Konrad und Philipp Rauner werden die Kasse der Jungen Union prüfen.

Ebenso wurden bei der Mitgliederversammlung die vergangenen Aktionen der JU Günzburg reflektiert. Dazu zählten sowohl die jährliche Präsenz beim Nikolausmarkt und beim Guntiafest als auch Aktionen wie die Forderung nach einer Helmut-Kohl-Straße sowie das vielfältige Engagement im Landtagswahlkampf. Weiterhin stimmte der Vorsitzende die Anwesenden auf den kommenden Europawahlkampf und die Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 ein. „Gerade bei den Kommunalwahlen haben wir die Chance, Politik aktiv mitzugestalten. Dafür müssen wir kämpfen und sicherstellen, dass auch ab 2020 wieder JU’ler im Stadtrat und Kreistag vertreten sind!“, so der Vorsitzende. Besonders die Unterstützung der Mutterpartei bei den Wahlen in den vergangenen zwei Jahren wie auch die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen CSU und JU wurde vom Vize-CSU-Ortsvorsitzenden Philipp Rauner gelobt, heißt es in der Mitteilung. (zg)

