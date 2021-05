Kammeltal

Ab Juni gibt es wieder chlorfreies Trinkwasser in Kammeltal

Plus Die Wasserversorgung in der Gemeinde Kammeltal ist umfangreich saniert worden. Was das für die Bürger bedeutet.

Von Wolfgang Kahler

Seit Herbst vergangenen Jahres wird das Trinkwasser in der Gemeinde Kammeltal wegen gesundheitsschädlicher Keime gechlort. Damit soll nun bald Schluss sein. An der Versorgung wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen und bis Juni geht eine UV-Anlage am Brunnen Ettenbeuren in Betrieb.

