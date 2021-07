Autofahrerin weicht Reh aus und prallt in die Leitplanke

Um nicht mit einem Reh zu kollidieren, weicht eine 25-jährige Autofahrerin zwischen Ettenbeuren und Kleinbeuren aus und rauscht über den Kreisverkehr.

Unverletzt überstanden hat am Samstagmorgen eine 25-jährige Autofahrerin einen Unfall auf der Staatsstraße zwischen Ettenbeuren und Kleinbeuren. Wie sie gegenüber der Polizei aussagte, musste sie einem auf die Fahrbahn laufendem Reh ausweichen. Sie fuhr aufgrund dessen über den dortigen Kreisverkehr. Ihr Auto prallte auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs gegen die Leitplanke.

Zur Unfallzeit war die Sicht durch starken Nebel eingeschränkt gewesen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zudem wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt. (AZ)