Behörden kritisieren das geplante Kammeltaler Neubaugebiet

Plus Wie Landratsamt und Regierung eine neue Siedlungsfläche im Kammeltaler Ortsteil Ried beurteilen und wie die Gemeinde darauf reagiert.

Auf der grünen Wiese soll in Bayern weniger gebaut werden. Damit will die Staatsregierung den hohen Flächenverbrauch reduzieren. Das wirkt sich jetzt auch auf die Gemeinde Kammeltal aus. Im Ortsteil Ried soll ein Wohngebiet entstehen, das von übergeordneten Behörden einige kritische Stellungnahmen bekommt. Die Gemeinde sieht dagegen derzeit keine Alternativen.