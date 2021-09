Kammeltal

vor 51 Min.

Der Wettenhauser Kaisersaal wird für den Gemeinderat zum Sitzungszimmer

Plus Das Gremium tagt erstmals im Kloster der Dominikanerinnen. Es ging um die Abwassergebühren und die Erweiterung eines Gewerbegebiets.

Von Peter Wieser

Eine ungewöhnliche Umgebung für eine Gemeinderatssitzung ist es schon gewesen. In den vergangenen Monaten hatten die Sitzungen des Kammeltaler Gemeinderats coronabedingt in der Turnhalle der Wettenhauser Grundschule stattgefunden. Die jüngste dagegen fand im Kaisersaal des Klosters statt. Bürgermeister Thorsten Wick stieg auch nicht sofort in die Sitzung ein: Zunächst dankte er dem Kloster, den Saal nutzen zu dürfen und für die Führung durch das Museum, an der die Rätinnen und Räte zuvor teilgenommen hatten. Grund für den Umzug war: Zeitgleich hatte in der Turnhalle ein Elternabend der Grundschule stattgefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen