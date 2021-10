Jäger erneuern Brücke nahe der Friedenskapelle

Wanderer auf dem Carstens-Wanderweg in Kammeltal können jetzt wieder einen Tobel über einen Steg queren. Der war in desolatem Zustand.

Auf dem bekannten Wanderweg, benannt nach dem früheren Bundespräsidenten Karl Carstens im Kammeltaler Ortsteil Ried, erleben Spaziergänger jetzt eine positive Überraschung. Sie können einen kleinen Tobel auf einer neuen Brücke queren, die jetzt offiziell eröffnet wurde.

Vor 40 Jahren kam Carstens in den Landkreis und besuchte die nach dem Zweiten Weltkrieg von Heimatvertriebenen gebaute Siedlung Waldheim. Bei dieser Gelegenheit pflanzte das Staatsoberhaupt an der Kapelle eine Linde. Im Verlauf des Weges Richtung Schöneberger Straße befindet sich mitten im Wald ein Steg. Dessen Zustand war „desolat“, beklagte die Egenhoferin Christa Mack, die sich um den Unterhalt des Weges kümmert, bei den zuständigen Jagdpächtern Armin und Uwe Kleinert.

Stahlteile geschweißt, damit die Brücke bei Friedenskapelle standfest ist

Zusammen mit weiteren Mitjägern wurde der Entschluss gefasst, die Brücke zu erneuern. Das erfolgte zum Teil im Holzbaubetrieb Kleinert südlich von Stuttgart, die Eichenholzdielen stammen von Hubert Spengler aus Ried, Peter Merkle schweißte die Stahlteile, mit denen die Brücke absolut standfest erbaut wurde. Die gesamten Kosten des Bauwerks beziffert Uwe Kleinert mit circa 6000 Euro. Der Zugang wurde mit einer Sperre für Reiter und Radfahrer versehen und einem entsprechenden Schild, das Lorenz Mack gestaltete.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde die neue Brücke jetzt im Beisein von Günzburgs Landrat Hans Reichhart, Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick und Vertretern der örtlichen Vereine offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Bei dieser Gelegenheit wies Kleinert auf das seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit oft problematische Image der Jäger hin, die sich häufig mit Anfeindungen, Intoleranz und Unwissenheit auseinandersetzen müssten und es mancherorts schon aufgegeben hätten, ein Revier zu pachten. Christa Mack äußerte die Hoffnung, dass die Gemeinde zumindest den materiellen Pflegeaufwand für den Weg wieder unterstützen werde, was in der Vergangenheit nicht mehr der Fall gewesen sei.