Kammeltal

vor 33 Min.

Kanalbeiträge bringen Kammeltaler Bürger in Rage

Die Gebührenbescheide für die Kanalsanierung in Kammeltal hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Unmut ausgelöst, wie bei der Einwohnerversammlung deutlich wurde.

Plus Bei der Einwohnerversammlung in Kammeltal muss sich der Bürgermeister einiges anhören. Bei seinem Amtsantritt sei er über die Lage schockiert gewesen.

Von Wolfgang Kahler

Unruhige Zeiten im Kammeltaler Rathaus: Nachdem die Gemeinde die Beitragsrechnungen verschickt hatte, standen dort die Telefone nicht mehr still. Die meisten Beschwerden kamen wegen der hohen Gebühren. „Das war ein Spießrutenlauf in den vergangenen zwei Wochen“, stellte Thorsten Wick fest. In seinem Rechenschaftsbericht bei der Einwohnerversammlung informierte er jetzt über die äußerst angespannte Kammeltaler Haushaltslage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen