Nach sechs Monaten hat Kammeltal wieder eine Poststelle

Im Kammeltaler Ortsteil Ettenbeuren werden jetzt wieder Postdienstleistungen angeboten. Die Suche nach geeigneten Räumen war nicht gerade einfach.

Sechs Monate hat es gedauert, aber jetzt hat es endlich geklappt: Im Kammeltaler Ortsteil Ettenbeuren steht ab sofort wieder eine Poststelle zur Verfügung. Mit der neuen Filiale kommt der Konzern seiner Verpflichtung der Versorgung auf dem Land nach, erklärt Pressesprecher Horst-Dieter Nawrath in München.

Die Filiale an der Gartenstraße wurde im Gebäude des früheren Café Hansen in zwei Räumen eingerichtet und ist bereits seit Dienstag, 30. August, für die Bevölkerung geöffnet. Ende Februar dieses Jahres hatte die bisherige Filiale im Kellergeschoss eines Gewerbebetriebes in Ettenbeuren überraschend dicht gemacht.

Seitdem lief die Suche nach einer geeigneten Alternative. Die Unterbringung der Post im Dorfladen an der Sonnenstraße scheiterte aus Platzgründen. Dann kam von Verwaltungsseite der Vorschlag eines Containers am Wertstoffhof in Nachbarschaft der Gemeindehalle in Ettenbeuren. Eine Lösung, die im Gemeinderat nicht gerade Begeisterungsstürme auslöste. Im Juni dann die erfreuliche Wende: In dem ehemaligen Gastronomiebetrieb kann die Filiale untergebracht werden, die Nutzungsänderung wurde abgehakt.

Finanzdienstleistungen werden in der Post in Kammeltal nicht angeboten

Nach der Renovierung hat die Post nun den Betrieb eröffnet. Täglich von 15 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr, werden so genannte Handbuchungen angeboten, das heißt Briefe, Päckchen und Pakete angenommen und Briefmarken verkauft. Die Arbeitszeit teilen sich Neema Winter aus Kammeltal und Sonja Zierhut aus Jettingen-Scheppach. Das Post-Ident-Verfahren oder finanzielle Dienstleistungen bietet die Filiale nicht an, da keine Online-Anbindung existiert.

„Eine tolle Sache für die ländliche Gegend“, begrüßt Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick die Eröffnung der Poststelle. Zumal der Standort an der Gartenstraße zentral liege und zu Fuß erreichbar ist. Direkt vor der Tür stehen Parkplätze zur Verfügung und der Zugang in die Filiale ist behindertengerecht. Der Kundenraum ist mit der Bedienungstheke und einem Stehpult mit Sitzmöglichkeit vor allem zweckmäßig eingerichtet.

Lesen Sie dazu auch

Die Post sichert den Bestand einer Filiale in Ettenbeuren zu, denn sie ist ab 2000 Einwohnern dazu verpflichtet, wobei allerdings auch andere Standorte infrage kommen können, zum Beispiel als Postagenturen wie in den Nachbarorten Burgau und Jettingen-Scheppach, die dann von Gewerbetreibenden als Partner geführt werden.