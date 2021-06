Neue Postfiliale in Ettenbeuren kommt ins frühere Café Hansen

Plus Gemeinderat beschließt diesen Ortswechsel. Eine Kinderkrippe ist vorübergehend im Wettenhauser Kloster untergebracht. Im Klosterhof soll bald ein Biergartenbetrieb starten.

Erfreuliche Nachrichten für die Kammeltaler Bevölkerung: Eine neue Postfiliale als Ersatz für die geschlossene kommt in Sicht. Außerdem zeichnet sich ein Ende der Chlorung des Trinkwassers bis voraussichtlich Mitte Juli ab. Bei zwei Kindergärten im Gemeindegebiet kommt es zu neuen Konzepten.