Schon der "Baierische Hiasl" kehrte im Ettenbeurer Gasthaus Adler ein

Von der historischen klösterlichen Taverne mit Nahversorgung aus dem 14. Jahrhundert entwickelte sich das Ettenbeurer Gasthaus Adler zur Dorfwirtschaft mit Kulturbühne.

Es ist schon eine Art Institution in Ettenbeuren: das Gasthaus Adler in der Ichenhauser Straße. Jahrhunderte hat die Dorfwirtschaft überdauert und sich dank des nicht immer einfachen Engagements der heutigen Eigentümer gehalten. Im 16. Jahrhundert war der Adler seiner Zeit weit voraus und diente der Nahversorgung. Heute ist das Gasthaus nicht nur Vereinstreff, sondern ein kleines Kulturzentrum im Kammeltal.