Kammeltal tritt bei Investitionen auf die Bremse

Plus Die Corona-Krise beeinflusst den Haushalt in Kammeltal stark, so manche geplante Maßnahme kann nicht durchgeführt werden. Die Gemeinde findet aber einen Standort für den Post-Container.

Von Wolfgang Kahler

Der neue Kämmerer im Kammeltaler Rathaus muss heuer einen Spar-Haushalt aufstellen. „Mit vielen Nullen“, wie Ernst Walter ernüchternd in der jüngsten Gemeinderatssitzung feststellte. Die Corona-Krise mit sinkender Gewerbesteuer und fehlende Einnahmen schlagen voll durch, die Rücklagen sind fast aufgebraucht. Größere Investitionen werden vorläufig auf Eis gelegt, so Bürgermeister Thorsten Wick.

Dazu gehören beispielsweise zwei Feuerwehrhäuser sowie das Bürgerhaus in Behlingen. „Wir müssen sparen, sparen, sparen“, sagte der Bürgermeister angesichts der problematischen Haushaltslage. Die Gemeinde müsse ihren Gestaltungsspielraum stark einschränken und stehe vor großen Herausforderungen. Trotz 4,5 Millionen Euro Schulden und lediglich 60.000 Euro Rücklagen stehe in Kammeltal 2021 ein großes Programm an.

Dazu gehören beispielsweise die weitere Sanierung des Kneipp-Kindergartens in Wettenhausen (heuer 1,3 Millionen Euro) und Kanal und Wasserleitung im Ortsteil Hartberg mit einigen 100.000 Euro. Das alles muss mit vorhandenen Mitteln gestemmt werden, denn eine weitere Kreditaufnahme werde vom Landratsamt nicht genehmigt.

Das vom Gemeinderat ohne Diskussion genehmigte Zahlenwerk umfasst ein Gesamtvolumen von 10,3 Millionen Euro, wie Kämmerer Walter informierte. Im vergangenen Jahr waren es 9,24 Millionen. Der Verwaltungshaushalt – die laufenden Ein- und Ausgaben – beträgt 6,7 Millionen Euro (plus 5,7 Prozent) der Vermögenshaushalt (Investitionsausgaben) steigt um 21 Prozent (773.300 Euro) auf 3,6 Millionen Euro.

Einkommens- und Gewerbesteuer in Kammeltal fallen dieses Jahr deutlich geringer aus

Die größten Einbrüche werden in diesem Jahr bei der Einkommensteuer (minus 120.000) und die Gewerbesteuer (minus 160.000 Euro) kalkuliert. Dagegen steigen die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat um 100.000 auf 1,1 Millionen Euro. Beim Verwaltungshaushalt kann trotz weiterer hoher Unterhaltsleistungen bei der Abwasserbeseitigung ein Überschuss von 80.000 Euro erzielt werden, der dem Vermögenshaushalt für die Kredittilgung zur Verfügung steht, erklärte der Kämmerer.

Bei der Wasserversorgung sind 2021 weitere 135.000 Euro für die Folgen eines Rohrbruchs in der Leitung von Ettenbeuren nach Goldbach eingeplant. Die umfangreichen Ausgaben werden über den Gebührenhaushalt finanziert, sodass für die Bürger ein deutlich höherer Wasserpreis anfällt.

Der Vermögenshaushalt wird vom Spardiktat bestimmt: Während die Kindergartensanierung Wettenhausen dieses Jahr weitere 1,2 Millionen Euro verschlingt, werden die schon geplanten Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser Behlingen und Ettenbeuren sowie das Bürgerhaus Behlingen vorläufig gestoppt. Die Feuerwehr-Kommandanten wurden bereits informiert.

Neue Heizungsanlage in ehemaliger Ettenbeurer Schule

Bei der früheren Ettenbeurer Schule, in der Sitzungs- und Trauzimmer sowie Forstverwaltung, Kinderschutzbund und Musikerraum untergebracht sind, ist für die Heizungsanlage 50.000 Euro veranschlagt. Beim neuen Löschfahrzeug für Behlingen, dass 2022 angeschafft wird, fallen heuer allein für Beratungsleistungen 10.000 Euro an. Wegen der bei der Straßensanierung in Egenhofen nicht erhobenen Anliegerbeiträge in Höhe von 1,3 Millionen Euro müssen für die Ausgaben des Vermögenshaushalts stattdessen Kanalausbaubeiträge in Höhe von circa 700.000 Euro verwendet werden.

Nach dem Ende der Postfiliale Ende Februar in Ettenbeuren hat das Rathaus einen geeigneten Standort für einen Container gefunden. Er soll im Bereich des Wertstoffhofes und dem Bauhofgelände mit der Festhalle in der Straße Zum Sportplatz aufgestellt werden. Dort sind Stromversorgung möglich sowie Toiletten verfügbar. Der Gemeinderat war einstimmig dafür.

