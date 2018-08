24.08.2018

Kandidaten für den Landtag

Wer im Landkreis Günzburg direkt antritt

18 Parteien und Gruppierungen treten in Bayern zur Landtagswahl am 14. Oktober an. Im Bezirk Oberbayern sind es mit 17 Wahlkreisvorschlägen die meisten. In Schwaben sind es 14. Gar nicht ins Rennen gehen auch im Kreis Günzburg die Partei für Franken, die Partei der Humanisten, Partei für Gesundheitsforschung und die Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Von den 14 Parteien und Gruppierungen in Schwaben haben auch nicht alle Direktkandidaten gefunden. Bewerbern von „Mut“ und „Die Partei“ kann man im Stimmkreis keine Erststimme geben. Bleiben also zwölf Direktkandidaten: Alfred Sauter (CSU), Ichenhausen; Tobias Auinger (SPD), Burgau; Ruth Abmayr (Freie Wähler), Günzburg; Bernhard Lohr (Grüne), Günzburg; Herbert Blaschke (FDP), Burgau; Stefan Balkeimer (Die Linke), Leipheim; Wolfgang Schmidt (BP), Burtenbach; Sonja Maria Berchtold (ÖDP), Münsterhausen; Michael Proißl (Piraten), Neu-Ulm; Gerd Mannes (AfD), Leipheim; Sebastian Kreutz (LKR), Kammeltal; Birgit Fahr (V-Partei³), Günzburg. (ioa)

Morgen lesen Sie, wer in welcher Partei sich im Kreis für einen Sitz im Bezirkstag direkt zur Wahl stellt.

