Im Norden Günzburgs brennt eine Industriehalle

Am Morgen brach in der Straße Kappenzipfel ein Brand in einer Industriehalle aus. Der Rauch bewegt sich wohl Richtung Innenstadt. Der Grund für den Brand ist noch nicht bekannt. Anwohner werden gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. (AZ)