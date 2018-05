vor 51 Min.

Karriere als Lebensretter

Das Rote Kreuz würdigt mehr als 600 Blutspender aus ganz Schwaben mit einer besonderen Veranstaltung. Darunter sind auch 45 Gäste aus dem Kreisverband Günzburg

Es ist, wenn man so will, die Blutspender-Elite Schwabens. Bei einer Veranstaltung in Augsburg wurden 632 geladene Gäste aus den Kreisverbänden Günzburg, Aichach-Friedberg, Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Dillingen, Nordschwaben (Donau-Ries), Lindau, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu geehrt. Sie alle zusammen haben in ihrer bisherigen Blutspender-Laufbahn 59050 Blutspenden geleistet.

Einzeln kommt jeder auf 75, 100, 125, 150 oder 175. „Sie alle haben Karriere gemacht – als Lebensretter. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre jahrzehntelange Verbundenheit mit der Blutspende in Bayern, für Ihre Treue sowie Ihren Einsatz für andere Menschen. Der Blutspendedienst des BRK will Ihnen mit dieser exklusiven Ehrungsveranstaltung etwas zurückgeben“, betonte Dr. Franz Weinauer, Geschäftsführer des Blutspenddienstes (BSD), in seiner Eröffnungsrede.

Paul Wengert, der Vizepräsident des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), schloss sich in seiner Gastrede den Worten an: „Sie beweisen immer wieder eindrucksvoll, dass gesellschaftliches Engagement hier in Schwaben stark gelebt wird. Sie gehören zu den Bürgern, die durch ihre Blutspenden immer und immer wieder Verantwortung für ihre Mitbürger übernehmen. Diese Bereitschaft ist nicht selbstverständlich.“

Das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm, das den Geehrten als kleines Dankeschön für deren große gesellschaftliche Fürsorge galt, kam sehr gut an. Dazu beigetragen hat das Bühnen-Dreiergespann mit Moderator Michael Sporer vom Bayerischen Rundfunk, Behindertensportler Felix Brunner und Bergsportlerin Gela Allmann. Alle drei Protagonisten traten gemeinsam in ihrer Rolle als Blutspendebotschafter auf. Insbesondere Allmann und Brunner haben durch ihre Geschichten eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, dass es treue Blutspender gibt, die sich stetig für andere Menschen stark machen.

So erzählte Gela Allmann von ihrem Bergunfall auf Island, der sie 800 Meter in die Tiefe riss. Felix Brunner erhielt nach einem schweren Kletterunfall und Absturz in den Bergen rund 800 Blutkonserven, um zu überleben. Beide sind nach und auch vor ihren Unfällen „Sportskanonen vor dem Herrn und beeindrucken mit spektakulären Aktionen“, verdeutlichte Sporer. Felix Brunner beispielsweise als Monoskifahrer sowie erster Handbiker, der eine Transalp wagte.

Gela Allmann rennt noch stets energiegeladen die Berge hoch. „Ich will jedem zeigen, wie wunderbar das Leben ist und dass man es einfach auskosten muss. Aber das alles funktioniert nur durch Sie – die Helden des Alltags“, unterstrich die Sportlerin. „Wir möchten Ihnen stellvertretend für alle Patienten, denen Sie bereits mit Ihrem Blut das Leben gerettet haben, von Herzen danken. Machen Sie weiter und tragen Sie unsere Botschaft weiter!“, betonte Brunner.

Natürlich war jeder geladene Gast selbst auch Protagonist auf der Bühne. Die Ehrennadeln für zahlreiche Blutspenden überreichten den Gewürdigten erstmals neben den Geschäftsführern des BSD, Georg Götz und Dr. Franz Weinauer, auch Funktionäre der jeweiligen Kreisverbände. Für den Kreisverband Günzburg war das dessen Vorsitzender Matthias Kiermasz. Weitere Ehrengäste und erste Gratulanten auf der Bühne waren die BRK-Ehrenpräsidentin Christa Prinzessin von Thurn und Taxis sowie die beiden Vizepräsidenten Brigitte Meyer und Paul Wengert.

Kabarettist Chris Boettcher rundete mit seiner humoristischen Showeinlage das Programm so ab, dass die Gewürdigten zufrieden und mit einem Lachen die Ehrungsveranstaltung verließen.