vor 23 Min.

Kehrmaschine kippt zwischen Gundremmingen und Lauingen in einen Graben

Eine Kehrmaschine ist am Montagabend in einen Straßengraben gekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Der Fahrer einer Kehrmaschine ist am Montagabend gegen 18 Uhr auf einem Feldweg zwischen Gundremmingen und Lauingen unterwegs in Richtung der Staatsstraße 2025 gewesen. In einer Linkskurve kam der Mann zu weit nach links und rutschte mit der linken Fahrzeugseite in einen Straßengraben, worauf der Laster auf die linke Seite kippte. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Günzburg gebracht.

Als Unfallursache gab der Fahrer an, das erste Mal mit einen Rechtslenker gefahren zu sein und dabei den Abstand zur Fahrbahnseite falsch eingeschätzt zu haben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Günzburg entstand am Fahrzeug nur ein geringer Sachschaden. Um die Bergung des Fahrzeugs kümmerte sich das Unternehmen selbst.

Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren Gundremmingen und Offingen, sowie Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau kümmerte sich um die Aufnahme des Unfalls. (obes)

Themen folgen