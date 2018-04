vor 33 Min.

„Kein Hund ist von Haus aus aggressiv“

Die Krumbacher Schäferhundevereinsvorsitzende Beate Nauert gibt Tipps für Spaziergänger und Tierhalter.

Von Rebecca Mayer

Sobald es ringsum zu grünen und blühen beginnt, geht es für Mensch und Tier raus in die Natur. So werden wieder jede Menge Radler, Wanderer, Jogger, Inlineskater und Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs sein. Aber damit könnte es hier und da auch wieder zu spannungsgeladenen Begegnungen zwischen Joggern, Radlern und Hunden kommen. Wie verhält man sich da richtig? Wir sprachen zu diesem Thema mit Beate Nauert, Vorsitzende des Schäferhundevereins in Krumbach. „Kein Hund ist von Haus aus aggressiv“, erklärt sie.

Wanderer, Radler und frei laufende Hunde verstehen sich nicht immer auf Anhieb. Viele Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer bekommen es mit der Angst zu tun. Mit etwas gegenseitigem Verständnis lassen sich aber viele Konflikte einfach vermeiden. Bellen, springen, Zähne fletschen oder knurren: Wer einem solchen Hund begegnet, weiß sich oft nicht zu helfen – besonders, wenn er selbst keine Erfahrung mit den Vierbeinern hat.

Knurren bedeutet nicht zwangläufig eine Angriffslust des Hundes. Hunde hätten einen Beschützerinstinkt. Fühlen sie sich oder ihren Nachwuchs bedroht, möchten sie ihren Besitzer beschützen oder ihr Territorium verteidigen. Aber auch Hunde könnten Angst und Unsicherheit verspüren. Beispielsweise dann, wenn sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht haben oder gar von Menschen gequält wurden.

Nicht direkt in die Augen schauen

Was können Jogger, Wanderer, Radler oder Spaziergänger bei solchen Begegnungen tun? Eine Strategie, die laut Beate Nauert eigentlich immer hilft, ist: „Nichtstun. Sich neutral verhalten. Dem Hund nicht direkt in die Augen schauen – sondern still bleiben. Radfahrer sollten absteigen. Denn wenn sich nichts mehr bewegt, verliert das Tier das Interesse. Allenfalls wird der Mensch in solchen Fällen dann beschnuppert, es passiert in der Regel aber nichts. Das Schnuppern des Hundes beim Spaziergang ist wie das Zeitunglesen für den Menschen am Morgen.“

Von hinten annäherende Radfahrer sollten sich durch Klingeln oder Laute bemerkbar machen. Hundehalter können dann besser reagieren und „den Hund näher bei sich halten, gerade wenn der Hund eine Flexileine trägt.“

Doch rät Beate Nauert allen Hundebesitzern, ihren Hund anzuleinen und beim Vorübergehen von Passanten rechtzeitig zu sich herzurufen. „Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Gegenübers“, appelliert sie an die Hundebesitzer. Denn es sei auch zu bedenken: Hunde hätten einen Jagdinstinkt. Alles was sich bewege, möchten Hunde mit den Zähnen festhalten. Rennende Kinder, vorbeispringende Katzen, Radfahrer oder Jogger seien für Hunde „besonders interessant“.

„Der will doch nur spielen“: Dieser Satz ist von so manchem Hundebesitzer zu hören, wenn es zur Begegnung mit anderen Menschen kommt. Beate Nauert betont in diesem Zusammenhang: „Eine hundertprozentige Gewissheit, dass keine Gefahr von einem Hund ausgeht, kann den Passanten nie gegeben werden.“ Die Hundeerziehung sei durchaus mit der Kindererziehung, zu vergleichen. Deshalb empfiehlt sie für junge Hunde eine Hundeschule zu besuchen. Ein Grunderziehungskurs sei für jeden Hund empfehlenswert. Auch sollten junge Hunde so viel mit Menschen in Kontakt kommen wie möglich. Denn nur so kann ein Hund den Umgang mit Menschen lernen.