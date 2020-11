vor 49 Min.

Kein eigenes Gedenken zum Volkstrauertag: Ärger in Reisensburg

Wegen der hohen Corona-Zahlen gab es am Volkstrauertag nur eine zentrale Gedenkveranstaltung in Günzburg. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig verteidigt diese Entscheidung gegenüber Kritikern.

Von Walter Kaiser

Bedauern und Verärgerung herrschen momentan bei etlichen Bürgern in Reisensburg vor. Der Grund: Am Volkstrauertag hatte es in Günzburg nur eine zentrale Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof an der Ulmer Straße gegeben. Die traditionellen Feierstunden in den Stadtteilen waren, wie berichtet, von der Stadt wegen Corona abgesagt worden. „Das ist sauer aufgestoßen“, erklärt das frühere Stadtratsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Reisensburger Soldatenvereins, Johann Briegel. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) erläutert auf Nachfrage die Hintergründe der Entscheidung.

Die Corona-Regeln wären nach Überzeugung von Johann Briegel auch bei einer gesonderten Gedenkveranstaltung am Ehrenmal auf dem Reisensburger Friedhof problemlos einzuhalten gewesen. Viele hätten die Absage nicht mitbekommen und seien deshalb alter Tradition folgend auf dem Reisensburger Friedhof erschienen. Briegel, der am Sonntag vor Ort war, musste Besucher, darunter auch ehemalige Reisensburger von auswärts, enttäuschen. „Das ist nicht gut angekommen.“

Johann Briegel bedauert: Volkstrauertag verliere an Bedeutung

Namentlich Ältere besuchten seit Jahr und Tag die Gedenkveranstaltungen in Reisensburg und in anderen Stadtteilen. Viele seien nicht mehr mobil und könnten deshalb weitere Weg nur noch schwerlich bewältigen. „Riedhausen ist noch weiter weg als Reisensburg“, ärgert sich Briegel. Es seien vor allem die örtlichen Vereine, die in den Stadtteilen noch das Miteinander und das Brauchtum pflegten. Das sei mit der Absage der Gedenkfeier nicht nur in Reisensburg unnötig beschädigt worden, hält Briegel das Corona-Argument für „vorgeschoben“. Etliche Alte hätten ihm erklärt: „An uns denkt man nicht mehr.“

Überhaupt bedauert Johann Briegel, dass der Volkstrauertag offenbar immer mehr an Bedeutung verliere. Etwa bei der Gedenkstunde im Bundestag seien beschämend wenige Abgeordnete im Plenarsaal anwesend gewesen. „Ich hoffe, dass nicht vergessen wird, am Volkstrauertag 2021 wieder eine Gedenkfeier in Reisensburg zu veranstalten.“

Günzburgs OB Gerhard Jauernig verteidigt die Regelung

Der Oberbürgermeister erklärt auf Nachfrage, unter anderem mit den Pfarrern Christoph Wasserrab und Alexander Bauer sei diskutiert worden, was angesichts der Corona-Lage „möglich und nötig“ sei. Schließlich sei man zu der Entscheidung gelangt, nur eine zentrale Gedenkveranstaltung im Freien auf dem relativ großen Gelände vor dem Ehrenmal auf Günzburger Friedhof abzuhalten. Der Friedhof in Reisensburg sei noch vergleichsweise groß, in den anderen Stadtteilen seien die Verhältnisse aber sehr beengt.

Bei der kirchlichen und weltlichen Gedenkfeier in Günzburg sei in würdiger Weise auch der Opfer von Krieg und Gewalt in den Stadtteilen gedacht worden, zudem seien Abordnungen von Vereinen aus den Stadtteilen anwesend gewesen. Nach der Veranstaltung habe es eine ganze Reihe positiver Rückmeldungen gegeben, betont der Oberbürgermeister.

