05:00 Uhr

Keine Chance für einen Friedwald in Kammeltal

Friedwälder finden in Deutschland mehr und mehr Interessenten (Symbolfoto). Die Gemeinde Kammeltal sollte nun prüfen, ob ein solcher Ruheforst auch für sie infrage kommt. Gemeinderätin Marlene Späth hatte einen dementsprechenden Antrag. Doch soweit kommt es nun nicht.

Bürgermeister Matthias Kiermasz findet, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss. Warum der Antrag für eine neue Bestattungsform in der Kommune knapp scheitert

Von Wolfgang Kahler

In der 3300 Einwohner zählenden Flächengemeinde Kammeltal wird es in absehbarer Zeit keine alternative Bestattungsform geben. Auf Antrag von Gemeinderätin Marlene Späth und weiterer Ratskollegen hätte die Anlage eines Friedwalds geprüft werden sollen. Doch nach intensiver Diskussion über das Für und Wider einer solchen naturbelassenen Ruhestätte wurde der Antrag mit knapper Mehrheit abgelehnt.

In Bayern sind es erst vier, in mehreren anderen Bundesländern schon mehr als doppelt so viele: Die Anzahl der alternativen Friedhöfe wächst ständig. Nach einer Führung durch den Ruheforst Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) im benachbarten Baden-Württemberg hatte Gemeinderätin Marlene Späth die Idee, solch ein Bestattungskonzept für die Gemeinde Kammeltal anzuregen.

Verrottbare Urnen werden beigesetzt

Dieses Modell basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Ruheforst und der Gemeinde oder einem privaten Waldbesitzer. In diesen ausgesuchten Gebieten – vorwiegend Laubwälder – in Größenordnungen von wenigen 1000 Quadratmetern bis zu 30 Hektar werden verrottungsfähige Urnen beigesetzt. Die Grabstellen bleiben entweder völlig anonym oder können mit Namensschildern an geeigneter Stelle versehen werden. Der Wald bleibt naturbelassen, er ist laut Information der Kammeltaler von Hauptamtsleiterin Monika Schneider Lebensraum und Friedhof zugleich und wird für 100 Jahre unter besonderen Schutz gestellt.

Bei der Besichtigung habe sie gleich mehrere Personen aus dem Landkreis Günzburg getroffen, sagte Gemeinderätin Späth. Mit diesem Antrag werde eine wichtige Frage nach einer veränderten Bestattungskultur aufgeworfen, meinte Kammeltals Bürgermeister Matthias Kiermasz, betonte aber zugleich: „Die Gemeinde muss nicht jeden Trend mitmachen.“ In Bayern sei der klassische Friedhof die bevorzugte Bestattungsform. Eine Einrichtung wie der Ruheforst hätte freilich auch eine Anziehungswirkung in der Region. Das werfe die Frage nach der Organisation und den Kosten auf. Und Kammeltal sei nicht die klassische Waldgemeinde. Außerdem sei eine solche Anlage mit Einschränkungen für Jäger verbunden, da dort keine Jagd erlaubt ist. Kiermasz rechne dann auch mit einer gewissen Belastung durch Fahrzeuge.

Mehrere Gemeinderäte sehen Probleme

Ähnlich skeptisch reagierten mehrere Gemeinderäte. Er rechne mit Problemen durch Jäger und Anlieger, meinte Johann Böck, Robert Paulheim erwartet Nachteile für die Waldnutzung, und Mathias Englet verwies auf Sicherheitsaspekte, zum Beispiel in Sachen Totholz. Das Risiko des Eichenprozessionsspinners und die benötigten „Riesenflächen“ erwähnte Thomas Finkel.

Er sehe einen Wandel in der Bestattungskultur, argumentierte Zweiter Bürgermeister Johann Anwander: „Unsere Generation pflegt die Grabstellen noch, aber was ist mit der nächsten?“ Für ihn ging die Diskussion schon zu viel ins Detail. Stattdessen sollte zunächst mit einem Fachmann geklärt werden, ob in der Gemeinde überhaupt eine Waldfläche für einen Ruheforst geeignet sei.

"Eine Konkurrenz macht keinen Sinn"

Er sei lieber dafür, auf den gemeindlichen Friedhöfen ähnliche Bestattungsmöglichkeiten zu schaffen, sagte Rat Ulrich Rampp: „Eine Konkurrenz macht keinen Sinn.“ Bei einer Suche nach einem geeigneten Standort bezeichnete Rätin Späth zum Beispiel den Kalvarienberg bei Wettenhausen als ideal. Die Beteiligung privater Waldbesitzer an solch einem Projekt schlug Paulheim vor.

Doch so weit kommt es im Kammeltal jedenfalls nicht. Der abgeänderte Beschluss, zunächst die Einrichtung eines Friedwalds zu prüfen, wurde mit knapper Mehrheit von sieben zu fünf Stimmen abgelehnt.

