Keine Mehrfamilienhäuser im neuen Baugebiet in Waldstetten

Im Gemeinderat ist das neue Baugebiet in Waldstetten Thema gewesen.

Plus Beim Baugebiet „Am Gehag III“ in Waldstetten redet auch der Denkmalschutz mit. Was das für Käufer bedeutet.

Von Irmgard Lorenz

Mögliche Geruchsbelästigungen durch drei westlich des Plangebiets liegende Landwirtschaftsbetriebe, Bodendenkmäler aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit in unmittelbarer Nähe, Naturschutz – bei der Erörterung der Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange waren zahlreiche Punkte zu bedenken, um den geänderten Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für das Gebiet „Am Gehag III“ gut auf den weiteren Weg zu bringen.