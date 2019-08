vor 33 Min.

Keine direkte Warnung mehr vor durchfahrenden Zügen

An der Strecke Augsburg–Ulm verzichtet die Bahn auf diese Durchsagen – unter anderem auch in Günzburg.

Bislang hatte eine Ansage an den Bahnsteigen gewarnt, dass ein schneller Zug vorbeifährt. Doch inzwischen hat die Deutsche Bahn dies in den meisten Fällen abgeschafft und weist mit Aushängen darauf hin. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt auf Anfrage unserer Zeitung die Hintergründe.

An Bahnhöfen gebe es viele Hinweise auf das richtige Verhalten. Die Maßnahmen der Deutschen Bahn gingen über Bestimmungen der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) hinaus, betont der Sprecher. Zum Schutz der Reisenden vor Zugdurchfahrten an der Bahnsteigkante schreibe die EBO die Kennzeichnung sowie die Ausstattung mit Lautsprechern von Bahnsteigen an Gleisen vor, die mit einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Stundenkilometern befahren werden können. Das sei beispielsweise in Günzburg nicht der Fall. Er könne es nicht mit Gewissheit sagen, aber wahrscheinlich gebe es auch an den anderen Stationen im Landkreis an der Strecke Augsburg–Ulm keine Durchsagen mehr. Die Strecke der Mittelschwabenbahn hingegen sei nicht betroffen, da dort ja nur Personenzüge fahren, die überall halten – dort seien keine Warnungen nötig.

Fahrgastverband hat hier Verständnis für die Bahn

Es kennzeichnet eine Sicherheitslinie parallel zur Bahnsteigkante den Bereich, der während der Ein- und Ausfahrt der Züge von Reisenden nicht überschritten werden darf. Der Bereich zwischen Sicherheitslinie und Bahnsteigkante ist schraffiert. Erst wenn ein Zug zum Stehen gekommen ist, dürfen Reisende die weiße Sicherheitslinie übertreten. Dreieckige, gelb-rot-schwarze Warnschilder mit Piktogrammen weisen auf den Zweck der weißen Linie und der Schraffur hin, sich nicht zu nah an der Bahnsteigkante aufzuhalten. Darüber hinaus weise die Bahn weiter mit zyklischen Durchsagen, die sich nicht auf einen bestimmten Zug beziehen, darauf hin, die Sicherheitslinie nicht vor dem Halt eines Zuges zu übertreten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn zeigt hier Verständnis für die Bahn. Winfried Karg will „daraus kein Drama machen“, wie er auf Anfrage sagt. Es gebe aus seiner Sicht gravierendere Probleme, mit denen Reisende konfrontiert seien. Überfüllte Züge und Verspätungen etwa. Für die Bahn sind dem Vernehmen nach die konkreten Warnungen vor einfahrenden Zügen aufwendig. Sie müssen punktgenau auf den Fahrplan abgestimmt sein und Bahnhof für Bahnhof eingespielt werden, sobald der Zug durchrauscht. Durch den Wegfall der Durchsagen spart man sich Kosten. (cki, möh)

