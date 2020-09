17:57 Uhr

Kevin Klein: "Deshalb geht die Welt nicht unter"

Plus Der Torwart hat mit dem VfL Leipheim schon schwere Schlappen einstecken müssen. Warum der 20-Jährige trotzdem Spaß am Fußballspielen in der A-Klasse hat.

Der Neustart des VfL Leipheim in der A-Klasse West 1 ging mit einer 1:10-Heimniederlage gegen den FC Ebershausen ja gewaltig in die Hose. Haben Sie sich davon schon erholt, Herr Klein?

Kevin Klein: Ja, klar! Niederlagen schmerzen zwar, aber deshalb geht die Welt nicht unter. Es war mein erstes Spiel nach mehreren Monaten und da war es erst mal wichtig, wieder dabei zu sein.

Wie viele der zehn Tore gegen Ebershausen nehmen Sie denn auf Ihre Kappe?

Klein: Ich würde mal sagen, so drei dürften es sein. Aber nicht nur ich habe Fehler gemacht, auch die Abwehr leistete zu manchem Gegentor ihren Anteil.

"Ich spiele Fußball, seit ich laufen kann"

Dreimal verlor der VfL Leipheim in der Saison zweistellig und jedes Mal standen Sie im Tor. Macht da Fußballspielen eigentlich noch Spaß? Reift da nie der Gedanke, die Torwarthandschuhe in die Ecke zu schmeißen?

Klein: Nein, bei mir nicht. Es klingt zwar paradox, aber Fußballspielen macht mir immer noch Spaß. Ich spiele Fußball, seit ich laufen kann, und hatte immer Freude daran. Daran wird sich auch nichts ändern.

Sie haben ja früher im Feld gespielt. Sehnen Sie sich manchmal wieder dahin zurück und wie kam es überhaupt, dass man Sie zwischen die Pfosten gestellt hat?

Klein: Ich habe in dieser Saison zweimal im Feld gespielt, weil wir zu dieser Zeit noch zwei Torhüter hatten. Nachdem Christian Heneka aber aufgehört hatte, habe ich einen festen Platz im Tor bekommen. Und das gefällt mir, denn ich bin kein Feldspieler. Nicht weil man da mehr laufen muss, sondern weil mein Platz immer schon im Tor war und das, seit ich beim VfL Leipheim als Bub mit dem Fußballspielen angefangen habe.

"Man muss Geduld haben"

Leipheim liegt mit nur einem Punkt aus 16 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der A-Klasse West 1, mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten SV Unterknöringen, der allerdings zwei Spiele mehr bestritten hat. Sehen Sie einen Hoffnungsschimmer, dass wieder einmal bessere Zeiten kommen?

Klein: Ich bin überzeugt, dass diese Zeit kommen wird. Man muss aber Geduld haben. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir die Knöringer noch abfangen und über die Relegation die Chance zum Klassenerhalt bekommen. Wenn man, wie vor ein paar Jahren, Zeiten überstanden hat, in denen wir aus Personalmangel mehrmals mit weniger als neun Mann ins Spiel gegangen sind, dann wirft einen eine Situation, wie wir sie derzeit erleben, auch nicht um.

Es gab ja beim VfL Leipheim einen Trainerwechsel. Senad Mehic kam für Franz Göttl. Zudem verzeichnete der VfL während der Zwangspause fünf Neuzugänge und der Coach spricht von einem Neuaufbau. Sehen Sie das auch so?

Klein: Ich denke schon, dass der neue Trainer Wind in die Mannschaft bringt. Unter den fünf Neuzugängen sind auch Spieler und Freunde, mit denen ich schon in der Jugend zusammengespielt habe und die ihren Teil zum Zusammenhang beitragen werden, sodass es eines Tages wieder aufwärtsgeht.

Trainer Senad Mehic bezeichnet Sie als Vorbild, wenn es um Vereinstreue gibt. Sie kommen ja auch aus der Jugend des VfL. Heißt es für Sie: einmal Leipheim, immer Leipheim?

Klein: Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich hänge am Verein.

"Mein Wunsch wäre ein Sieg"

Am 20. September 2020 ging es gegen den Tabellenzweiten Ebershausen, jetzt kommt es noch dicker. An diesem Sonntag, 27. September, tritt ab 15 Uhr Spitzenreiter SV Obergessertshausen in Leipheim an. Wäre ein 0:9 wie im Hinspiel für Sie bereits ein Wunschergebnis?

Klein: Mein Wunsch wäre ein Sieg. Aber der dürfte in weiter Ferne sein …

Interview: Alois Thoma

