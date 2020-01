07.01.2020

Kiermasz fordert mehr Wertschätzung für Ehrenamtliche

Beim Kammeltaler Neujahrsempfang in der Wettenhauser Grundschule begrüßte Bürgermeister Matthias Kiermasz (Mitte) Priorin Schwester Amanda Baur vom Dominikanerinnenkloster Wettenhausen, Altbürgermeister Christian Konrad Wiesner (links) sowie Bauminister Hans Reichart (rechts) und den Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer, die beide für den Landratsposten kandidieren.

Der Bürgermeister vermisst offenbar das Lob der Nutznießer für die Arbeit der Freiwilligen

Von Wolfgang Kahler

Die Kommunalwahlen in Bayern werfen ihre Schatten voraus: Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Kammeltal kamen gleich zwei Kandidaten für den Posten des Landrats im Kreis Günzburg. Mehr Wertschätzung für herausragendes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde forderte Bürgermeister Matthias Kiermasz vor etwa 100 Gästen.

Das Bibelwort „Geben ist seliger als Nehmen“ sei beispielhaft für das Engagement vieler in der Gemeinde, meinte Kiermasz: „Viele geben mehr als sie nehmen.“ Eine Gemeinschaft der Egoisten würde nicht funktionieren, sagte der Kammeltaler Rathauschef.

Die Gesellschaft lebe von denen, die mehr einbrächten, als sie zurückerwarteten. Ein Miteinander funktioniere nur so in der Familie und Kommune, denn viele leisteten mehr als erforderlich. Zahlreiche Angebote in der Gemeinde wie Seniorennachmittage, Musik- und Sportveranstaltungen oder Krippenschauen seien nur dank großem ehrenamtlichen Engagements möglich.

Deshalb appellierte Kiermasz an alle, die derartige Möglichkeiten genießen, die Ehrenamtlichen „mal zu loben“ und das wertzuschätzen, was angeboten werde.

Beispielhaft nannte der Bürgermeister zwei Vereine, die heuer ihr 100- beziehungsweise 150-jähriges Gründungsjubiläum feiern können. Namentlich erwähnte er Manuela Miller, die mit dem TSV Behlingen-Ried schon viermal bei der Nordic-Walking-Tour im Landkreis durch Höchsteilnehmerzahl erfolgreich war.

Als Politprominenz aus dem Landkreis begrüßte der Bürgermeister beim Neujahrsempfang den bayerischen Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) aus Jettingen-Scheppach sowie den Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer (Bündnis 90/Grüne) aus Behlingen. Beide treten als Kandidaten ihrer Parteien für die Nachfolge von Landrat Hubert Hafner in Günzburg an.

Er sehe den Wettbewerb um den Posten ganz entspannt, sagte CSU-Mann Reichhart gegenüber unserer Zeitung.

Zum obligatorischen Neujahrsempfang, dessen Getränke- und Imbissservice vom SV Kleinbeuren organisiert und von einer Bläsergruppe des Musikvereins Behlingen-Ried begleitet wurde, waren außerdem gekommen Altbürgermeister Christian Konrad Wiesner, Priorin Schwester Amanda Baur vom Wettenhauser Dominikanerinnen-Kloster sowie zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine und des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde Kammeltal.

