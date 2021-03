08:00 Uhr

Kiesabbau in Riedheim soll sich nicht ausweiten

Plus Der Leipheimer Stadtrat ist sich einig: Nicht zu handeln, sei keine Option. Welche Perspektiven es in Zukunft für den Kiesabbau in Riedheim gibt.

Von Julia Greif

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Im Oktober und Dezember 2018 waren die Mitglieder des Leipheimer Stadtrats dagegen gewesen, die Fläche für den Kiesabbau in Riedheim auszuweiten. Damals schrieb die GZ: „Die Fläche ist so gut wie ausgebeutet, das Material vor Ort reicht allerdings nicht zur Wiederauffüllung aus – wie es eigentlich vertraglich geregelt ist“. In der vergangenen Sitzung des Stadtrates kam dieses Thema wieder auf.

Deshalb hatte der Leipheimer Bauausschuss keinen Beschluss gefasst

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 30. September vergangenen Jahres beraten, ob im Flächennutzungsplan die Konzentrationsfläche für den Kiesabbau in Riedheim erweitert wird. Ein weiterer Punkt war gewesen, wie die Abbaufläche beim Kieswerk rekultiviert wird. Allerdings hatte der Aussschuss keinen Beschluss gefasst, weil der Vertreter für Naturschutzbelange nicht hatte anwesend sein können.

In der Zwischenzeit habe sich jedoch das Landratsamt Günzburg eingeschaltet und der Stadt eine Frist gesetzt, bis wann sie sich zum Thema Wiederverfüllung dieser Abbaufläche in Riedheim äußern muss. Die Behörde habe der Stadt dabei auch mitgeteilt, dass der Naturschutz an erster Stelle stehe. Deshalb werde es dem Antrag, die Fläche mit Fremdmaterial zu verfüllen, zustimmen. Dabei werde ein fehlendes Einvernehmen der Stadt voraussichtlich ersetzt, weil die Naturschutzbelange höherrangig seien.

Der Leipheimer Stadtrat musste zwischen diesen drei Alternativen wählen

Der Stadt blieben also drei Möglichkeiten: erstens zusätzlicher Kiesabbau auf weiteren Flächen. Dabei würden anschließend Wasserflächen zurückbleiben, um eine Auffüllung mit Fremdmaterial zu vermeiden. Die zweite Möglichkeit: Die Stadt stimmt zu, die Fläche mit Fremdmaterial zu verfüllen. Drittens: Beide Möglichkeiten ablehnen, also nichts tun. Dann würde allerdings die fehlende Zustimmung der Stadt durch die der zuständigen Genehmigungsbehörde, also des Fachbereichs Wasserrecht des Landratsamtes Günzburg, ersetzt. Für Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) „die schlechteste Möglichkeit“.

Die Fraktionen im Stadtrat waren sich nur darin einig, dass sie die dritte Möglichkeit ablehnten. Jens Kahler (UWG) sagte, seine Fraktion sei in dieser Frage gespalten. Die Stadt habe im Januar 2020 zum alten Regionalplan Donau-Iller eine Stellungnahme abgegeben, dass kein weiterer Kiesabbau wünschenswert sei. Er habe mit dem Regionalverband gesprochen: Würde der Regionalplan rechtskräftig werden, würden die aktuell eingerichteten Flächen für den Kiesabbau genutzt, die Zustimmung des Stadtrats wäre dann nicht mehr nötig. Der Stadtrat könne das also nicht verhindern. Deshalb erschließe sich ihnen die erste Option. „Wir können aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass in fünf Jahren weiter abgebaut wird.“

Die Riedheimer Kieswerke wollen die Abbaufläche erweitern. Bild: Bernhard Weizenegger

Bauamtsleiter Jürgen Mößle entgegnete, die Stadt habe bislang keine Rückmeldung des Regionalverbands bekommen. Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006 sehe Konzentrationsflächen für den Kiesabbau vor, außerhalb davon sei er nicht möglich. Wenn die geplante Änderung abgelehnt wird, müsse sich die Stadt nach dem Regionalverband richten. Es könnte also sein, dass in ein paar Jahren der Kiesabbau dem Naturschutz untergestellt wird.

Stadräte haben Anregungen, wie das Gelände verfüllt werden könnte

Alexander Rabus (CSU) sagte: „Für mich ist der Regionalplan nicht das entscheidende Ding, über das ich hier abzustimmen habe.“ Er poche darauf, den Vertrag zu erfüllen. Deshalb sollte man am Ende des Abbaus die Fläche mit Eigen- und Fremdmaterial verfüllen. Wenn nicht genug Eigenmaterial zur Verfügung stehe, auch mit zertifiziertem Fremdmaterial. „Ein See mit Liegewiese war die Idee dahinter“, davon wolle er ungern ablassen. Die CSU-Fraktion stimme also für die zweite Option.

Willi Riedel (SPD) sprach sich für zusätzlichen Kiesabbau mit anschließend verbleibenden Wasserflächen aus. Stefan Balkheimer (Die Linke) sagte, der ursprüngliche Plan habe vorgesehen, dass genügend Abbaumaterial zur Verfügung stehe: „Ich habe nicht die Hoffnung, dass genug Material da ist, wenn wir da weiter schürfen.“ Er regte an, nicht nur zertifiziertes Material, sondern auch Aushub von Baugebieten wie Am Grasigen Weg zur Verfüllung zu nutzen. Brigitte Mendle (Grüne) sagte, sie habe kein Problem mit Fremdmaterial, wenn ergänzt wird, dass es sich um Material der Klasse Z0 handle. Das ist unbelasteter Boden. Der Aushub von Bauflächen ergebe aber zu kleine und damit teure Mengen.

Der Stadtrat stimmte abschließend mit fünf Gegenstimmen gegen einen weiteren Kiesabbau. Die Fläche soll mit zertifiziertem Fremdmaterial befüllt werden.

