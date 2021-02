16:10 Uhr

Kieslaster gerät auf Schnee ins Schleudern und kippt um

Sein mit Kies beladener Lastwagen war am Mittwochmorgen auf Schneefahrbahn bei Jettingen wohl zu schnell unterwegs. Der Fahrer verlor die Kontrolle, der Lkw durchbrach die Leitplanke und kippte um.

Von Mario Obeser

Ein Lastwagen, der mit Kies beladen war, kam am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach, der Staatsstraße 2025, von der Straße ab. Der 39-jährige Fahrer war mit dem Laster von Burtenbach in Fahrtrichtung Jettingen-Scheppach unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur Hauptstraße in Jettingen verlor der Mann bei schneeglatter Fahrbahn und dafür zu hoher Geschwindigkeit auf der abfallenden Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lastwagen schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen die linke Leitplanke und durchbrach bergabwärts die rechte Leitplanke. Der Laster kippte über die Böschung und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Fahrer kommt in die Kreisklinik nach Günzburg

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen in die Kreisklinik nach Günzburg. Der Streckenabschnitt war für die länger andauernden Bergungsarbeiten gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Jettingen, Scheppach und Burtenbach, ebenso Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg und der Rettungsdienst, sowie der Fachberater des THW Günzburg. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

Ein Lastwagen, der mit Kies beladen war, durchbrach die Leitplanke auf der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach., und kippte um. Bild: Mario Obeser

