vor 32 Min.

Kinderfest: Wie aus der Wildnis eine Festwiese wird

Der Kinderfestplatz in Leipheim. Noch ist es ruhig auf dem Gelände, das wird sich in den kommenden Tagen aber ändern.

Die Vorbereitungen für das Kinderfest in Leipheim laufen. Was viele Besucher nicht sehen, sind die vielen fleißigen Hände, die den Kinderfestplatz auf Vordermann bringen.

Von Angela Brenner

Das Gras ist gestutzt, die ersten bunten Wimpel in den Stadtfarben werden an den Bäumen befestigt und die meterlangen Lichterketten liegen im Anhänger bereit: Kurz vor dem Kinderfest herrscht beim Leipheimer Bauhof Hochkonjunktur. Dann werden alle verfügbaren Mitarbeiter auf den Kinderfestplatz geschickt. Zu tun gibt es dort genug – auch, wenn das den meisten Besuchern verborgen bleibt.

Etwa zwei Wochen vor dem Kinderfest, das heuer vom 13. bis 15. Juli stattfindet, geht die Arbeit für Markus Kastler und sein Team vom Bauhof so richtig los. „Wenn wir hier unten ankommen, ist hier Wildnis“, sagt er. Dann steht das Gras kniehoch, die Hecken wuchern. „Das ganze Jahr über wird hier nichts gemacht, nur im Herbst wird einmal gemäht.“ Der Festplatz ist Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass das Gelände nur an fünf Tagen im Jahr genutzt werden darf, erklärt Kinderfestorganisatorin Nicole Schneider: Also für das dreitätige Kinderfest und für zwei Flohmärkte. An den restlichen Tagen im Jahr erobert die Natur das Gelände zurück. Und das bedeutet für den Bauhof viel Arbeit.

Elf Bauhofmitarbeiter helfen, den Kinderfestplatz vorzubereiten

Allein um den Platz zu mähen und die Hecken zurückzuschneiden braucht es drei Tage. Der Festplatz ist etwa 8900 Quadratmeter groß. Richtig ins Schwitzen kommen die Bauhofmitarbeiter wegen der 211 Bäume, die auf dem Festplatz stehen. Denn während auf dem Gelände zum Mähen ein Kleintraktor mit Anbau zum Einsatz kommt, muss um jeden Baum das Gras per Hand gemäht werden.

Elf Bauhofmitarbeiter sind im Einsatz, um den Platz zuerst für die Schausteller und dann für die Tausenden Besucher vorzubereiten. Gras mähen, Hecken stutzen, Schutzzaun errichten. Für das Aufstellen der insgesamt 1100 Meter langen Zaunelemente wären die Bauhofmitarbeiter allein zwei Tage am Stück beschäftigt. Das ist allerdings eine Arbeit, die immer wieder so zwischendurch mal erledigt wird, wenn gerade mal Luft ist.

Die Vorbereitungen für den Kinderfestplatz dauern zwei Wochen

Auch alle Bäume werden vor dem Kinderfest zurückgeschnitten und noch einmal kontrolliert. Dafür wurde aber eine Fremdfirma engagiert schließlich müssen die Arbeiter auch hoch oben in den Baumkronen arbeiten. Vor einem Plagegeist sind die Festbesucher dabei sicher: Es wurden zwar einige wenige Eichenprozessionsspinner entdeckt, diese wurden aber gleich entfernt, informiert Nicole Schneider. Und da die Arbeiter selbst die Baumkronen kontrollieren, können sich die Leipheimer sicher sein, dass sich dort keine ungebetenen Gäste niedergelassen haben.

Markus Kastler (links) und Michael Frank vom städtischen Bauhof bereiten den Kinderfestplatz vor. Dazu geht es auch in die Höhe, um die Bäume zu begutachten. Bild: Angela Brenner

„Wir sind zwei Wochen mit den Vorbereitungen und eine Woche mit dem Abbau beschäftigt“, erklärt Markus Kastler. Und fügt sofort hinzu: „Also nur hier unten am Kinderfestplatz.“ Denn auch die Stadt muss auf Vordermann gebracht und Fahnen aufgehängt werden und auch die circa 3800 Quadratmeter auf dem Sportplatz müssen für die Kinderfestspiele vorbereitet werden. Das Stadtfest bedeutet für die Bauhofmitarbeiter vor allem eines: viel Arbeit. „Das ist ein Wahnsinnsaufwand, den viele nicht sehen“, sagt Kastler.

Ein Kletterbaum für das Kinderfest

Und auch während des Festes ist der Bauhof vor Ort: Nach den Festspielen muss beispielsweise der Kletterbaum für die Schüler aufgestellt werden. Jeden Morgen der drei Kinderfesttage sind die Bauhofmitarbeiter eine der ersten auf dem Festplatz: Mülleimer müssen geleert und der Platz gereinigt werden. „Der Bauhof hilft, wo Hilfe benötigt wird“, erklärt Nicole Schneider. „Es sind viele Kleinigkeiten, die zu tun sind. Aber diese Kleinigkeiten sind es, die ermöglichen, dass das Fest rund laufen kann.“

Richtig stressig könnte es werden, wenn es plötzlich regnet und der Boden aufweicht. Dann müssen die Bauhofmitarbeiter schnell sein und Wege aus Hackschnitzel und Splitt bereiten. „Ist alles schon vorgekommen“, sagt Markus Kastler. Er ist routiniert. So schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe.

Lichterketten für das Kinderfest in Etappen angebracht

Wie auch Christoph Honold. Der Elektriker aus Riedheim ist dafür zuständig, dass jedes Fahrgeschäft und jeder Lebensmittelstand mit Strom versorgt ist. Seit 22 Jahren ist er jetzt für das Kinderfest zuständig. Auch für ihn beginnt etwa 14 Tage vor dem Fest die Arbeit. Die insgesamt eineinhalb Kilometer langen Lichterketten liegen bereits in einem Anhänger bereit. 400 bunte Glühbirnen und fast 180 weiße Glühbirnen wird Christoph Honold bis zum Kinderfest noch in die Fassungen drehen.

Elektriker Christoph Honold versorgt die Schausteller und Stände mit Strom. Bild: Angela Brenner

Der Elektriker bringt alle Lichterketten selbst an, mit der Leiter steigt er auf die Bäume und befestigt die grünen Leitungen mit Drähten. Wenn der Elektriker nichts Anderes machen würde, wäre er volle zwei Tage mit dieser Arbeit beschäftigt. Kann er aber nicht, denn auf dem Festplatz gibt es genug andere Sachen zu tun. So werden die Lichterketten Schritt für Schritt montiert. „Das mache ich in Etappen.“

Die Schausteller kommen schon früher auf den Kinderfestplatz

Und natürlich ist Christoph Honold auch während des dreitätigen Festes vor Ort – jeden Tag von zehn Uhr morgen bis in die Nacht. „Das Geschäft muss ja laufen.“ Sprich, er muss schnell vor Ort sein, wenn irgendwo eine Sicherung herausspringt. Denn ohne Strom kann auf dem Kinderfest nicht mal Bier gezapft werden. Für drei Tage bezieht Honold seinen Container auf dem Kinderfestplatz, seinen „Stützpunkt“, wie er lachend sagt. Honold ist auch der Einzige, der während des Festbetriebs mit dem Auto über das Gelände fahren dürfte. Sogar die Bauhofmitarbeiter müssen ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Bereits zwei Wochen vor dem Kinderfest ziehen die ersten Schausteller auf das Gelände. Einige Wohnwagen stehen schon bereit, die ersten Fahrgeschäfte sind schon aufgebaut. So wird das Gelände des Kinderfestplatzes für einige Zeit zu einem kleinen Wohngebiet. Die Kinder der Schausteller müssen in dieser Zeit auch die Leipheimer Schule besuchen.

Organisatorin Nicole Schneider ist froh darüber, wie gut das Zusammenspiel auf dem noch leeren Kinderfestplatz funktioniert. „Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat.“ Und sie kann sich sicher sein: Wenn am Samstag um 14 Uhr die Messe beginnt, wird alles fertig sein.

