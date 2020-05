vor 17 Min.

Kinderfest wegen Virus abgesagt - nicht zum ersten Mal

Bereits 1955 fiel die Feier in Leipheim aus. Warum damals Schulhefte verbrannt und das Baden verboten war.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben muss das 203. Leipheimer Kinderfest abgesagt werden. Schuld ist das Coronavirus – und es gibt eine erschreckende Parallele in der über 200-jährigen Geschichte des Fests. Die Leipheimer haben seit 1817 viele Erfahrung mit Absagen, Epidemien wie Scharlach und jetzt auch einer Pandemie gesammelt. Wurde das Kinderfest in der Vergangenheit meist wegen verschiedener Kriege abgesagt, musste die Stadt vor genau 65 Jahren bereits einmal wegen eines Virus auf das Feiern verzichten.

Alles war im Jahr 1955 vorbereitet. Die Verträge waren geschlossen, der Rummelplatz wäre mit wunderschönen Fahrgeschäften bestückt und das Bier der ansässigen Brauereien wartete auf die Auslieferung, als der Stadtrat am 2. Juli und damit nur wenige Tage vor dem geplanten Kinderfest beschloss: „Infolge der im Stadtgebiet ausgebrochenen übertragbaren Kinderlähmung beschließt der Stadtrat auf Anraten des Gesundheitsamtes, das auf den 10. und 11.7. d. J. festgesetzte Kinderfest an diesen Tagen nicht abzuhalten und es auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.“

Brennende Schulhefte und Badeverbote

Zu einer Verschiebung kam es nicht, da die Kinderlähmung das Leben in der Stadt bis in den Herbst hinein beeinträchtigte. Zwei Kinder starben. Die Schule wurde verschlossen und gereinigt, Bücher desinfiziert und Schulhefte verbrannt. Auch die übrigen Stadtbewohner waren unmittelbar von den Maßnahmen betroffen: Das Baden in der Donau oder Nau war verboten, Wochenmärkte und Feste wurden abgesagt, der Vertrieb von in Leipheim hergestellten Lebensmitteln in anderen Gemeinden untersagt. Kinder und Jugendliche durften weder Kinovorstellungen noch Gottesdienste besuchen.

1961 gelang der Durchbruch, ein Impfstoff stand endlich zur Verfügung. Und im Jahr 2020 warten die Leipheimer ebenso wie ihre Vorfahren 1955 auf die erlösende Nachricht der Eindämmung der Pandemie und die Entwicklung eines Impfstoffes. Denn dann können die Leipheimer ihr Kinderfest 2021 und vor allem auch die kürzlich bekannt gewordene Aufnahme in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes feiern. Und das Kinderfest wird ein Zeichen des Wiederaufstehens sein nach der Pandemie, die seit Monaten die Welt in Atem hält. (zg)

