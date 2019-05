18.05.2019

Kinderhaus ist nun eine Sprach-Kita

Die Jettinger Einrichtung hat an einem Förderprogramm teilgenommen

Das Kinderhaus St. Martin in Jettingen nimmt seit September 2017 am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesfamilienministeriums teil. Jetzt wurde der Einrichtung die offizielle Plakette des Bundesprogrammes verliehen.

Die Feier wurde durch den Träger des Kinderhauses, Pfarrer Franz Wespel, eröffnet. Im Anschluss richteten Staatsminister Hans Reichhart, die Fachberatung des Bundesprogrammes, Marion Treiß und Bürgermeister Hans Reichhart lobende Worte an die Mitarbeiter des Kinderhauses und alle anwesenden Gäste. Umrahmt wurde die Feier vom hauseigenen Kinderchor „Die Notenhüpfer“. Staatsminister Reichhart überreichte die offizielle Plakette an die Kinderhausleitung Monika Makowczynski und die zusätzliche Fachkraft „Sprach-Kitas“ Christiane Seibold.

Das Kinderhaus St. Martin nimmt an dem Programm teil, da die Sprachentwicklung im Kindergarten an erster Stelle steht. Gerade in diesem Bereich erziele man die größten Erfolge, wenn die Förderung so früh wie möglich beginnt, so die Kindergartenleiterin.

Mit dem Förderprogramm will das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien in den Kitas stärken.

Im Januar 2016 war das Projekt „Sprach-Kitas“ gestartet. Mit der Verdopplung der Mittel ab 2017 auf jährlich 200 Millionen Euro können nach Angaben des Ministeriums insgesamt bis zu 7000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in der Fachberatung geschaffen werden. Der Bund stellt für die Programme „Sprach-Kitas“ und „Kita-Einstieg“ im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 Mittel im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro zur Verfügung. (zg)

Themen Folgen