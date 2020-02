vor 36 Min.

Kinderhort in Großkötz kostet voraussichtlich 70.000 Euro weniger

Der Kinderhort in Großkötz kostet voraussichtlich 70.000 Euro weniger als geplant.

Es geht voran mit dem Bau des Kinderhorts in Kötz. Was dort alles geplant ist.

Es geht voran mit dem Bau des Kinderhorts in Kötz. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit der Gestaltung der Außenanlagen befasst und eine Kombination aus zwei Vorschlägen der Architekten Hermann Spiegler und Bastian Schmitt beschlossen. Auf der Nordseite des Horts sollen die vier Pkw-Parkplätze aus Richtung Osten angefahren werden, sodass mehr Platz für die Grünzone am Eingangsbereich bleibt.

Die Terrasse vor dem Gruppenraum auf der Südseite des Neubaus soll eckig angelegt werden, nicht zuletzt im Hinblick auf die Nutzung bei Pfarrfesten der Kirchengemeinde. Für das Pflaster und für den Zaun um das Hortgelände wollen die Architekten den Gemeinderäten demnächst Muster vorlegen. Etwa 82.000 Euro sollen die Außenanlagen kosten, im Förderantrag 2018 war man noch von 95.000 Euro ausgegangen.

Hortneubau in Großkötz kostet voraussichtlich 1,37 Millionen Euro

Auch die Küchenausstattung mit einem Volumen von 9800 Euro wurde in der Sitzung vergeben. Noch nicht in dem Paket enthalten sind die zwei Konvektomaten. Sehr erfreut nahmen die Kötzer Gemeinderäte auch zur Kenntnis, dass der Hortneubau am Großkötzer Schlossplatz mit voraussichtlich 1,37 Millionen Euro Gesamtkosten etwa 70.000 Euro unter der Kostenschätzung von 2018 liegt.

