Kinderkrippe in Scheppach bekommt den Segen

Die Krippe im Kindergarten St. Ulrich in Scheppach wurde jetzt offiziell eingeweiht.

Von Peter Wieser

„Herein, herein, wir laden alle ein“, sangen die Kindergartenkinder. Schade, dass das Kinderfest, das im Scheppacher Kindergarten St. Ulrich schon am Vormittag hätte stattfinden sollen, wegen des schlechten Wetters aber hatte abgesagt werden müssen. So verblieb es am Sonntagnachmittag nur bei der offiziellen Einweihung und der Segnung der Kindergartenkrippe.

Als eine weitere „Perle an der Kette der Kinderbetreuung“ im Markt Jettingen bezeichnete Bürgermeister Hans Reichhart die neue Kinderkrippe im Kindergarten St. Ulrich neben den bereits bestehenden, den Kindergärten St. Martin und Johann Breher in Jettingen. „Wir können für alle Kinder einen Kindergarten und eine Kinderkrippe bieten.“ Reichhart erinnerte aber auch daran, dass man hinsichtlich der Kinderbetreuung die veränderten Voraussetzungen berücksichtigen und dass man auch künftig weiterdenken müsse. Gleichzeitig würdigte er die frühere Leiterin Irmgard Stumpf. Sie habe den Kindergarten St. Ulrich 20 Jahre nicht nur geleitet, sondern auch geführt und geprägt.

Die Krippe wird jetzt von Ulrike Weng geleitet

Viele Bausteine habe es gebraucht, um das Haus zu bauen, damit es nicht zusammenfalle, sagte Leiterin Ulrike Weng. Ähnliche Steine hielten anschließend die Kindergartenkinder in die Höhe: mit den Farben Grün, Gelb, Orange, Lila, Blau und Rot. Den Farben des Regenbogens, als Zeichen von Gott, wie der evangelische Pfarrer Norbert Riemer diese bezeichnete. „Wenn wir die Kinder nicht hätten, dann hätten wir nichts zu lachen. Was aber ist die Freude dagegen, die sie uns machen.“ Krippen seien etwas Tolles. Ein Ort der Liebe, an dem es schön sei, zu leben, aber auch schön, mit anderen teilen zu können, betonte Pfarrer Riemer, bevor Jettingens Pfarrer Franz Wespel der neuen Kinderkrippe den Segen erteilte.

Im September 2017 wurde mit dem Anbau der Krippe an den Kindergarten begonnen, im Mai 2018 wurde sie fertiggestellt. Inzwischen sind bereits zwölf der 15 Plätze belegt. Den Kindergarten selbst besuchen derzeit 54 Kinder. Die Maßnahmen für den Neubau konnten bei laufendem Betrieb, wenn auch mit geringen Einschränkungen, erfolgen. Bürgermeister Reichhart zeigte sich nicht nur darüber erfreut, dass auch der Ortsteil Scheppach jetzt eine Kinderkrippe hat, wichtig sei auch, dass der Baumbestand in dem dortigen Garten komplett erhalten bleiben konnte. „Einfach Spitze, unsere Krippe“, sangen die Kinder zum Abschluss.

