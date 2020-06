vor 19 Min.

Kinderschutzbund stellt Weichen für Normalbetrieb

Warum die Absage des Guntiafestes in Günzburg den Verein besonders hart trifft

Der Kinderschutzbund im Landkreis fühlt sich durch die krisenbedingten Einschränkungen in seiner Arbeit bestätigt. Der Kreisverband stellt derzeit alle Weichen, wieder in den regulären Betreuungsbetrieb einsteigen zu können.

„Wir sind in der Notbetreuung aktiv involviert, so weit dies die staatlichen Einschränkungen zulassen und wir versuchen zeitgleich, über das Internet sowie durch Gesprächsangebote die Familien zu unterstützen, die mit der alleinigen Betreuung vor großen Herausforderungen stehen. Was die Corona-Krise zeigt, ist, dass unser Kinderschutzbund allemal systemrelevant ist“, blickt Geschäftsführerin Dorothea Gimpert auf die Aktivitäten des Kinderschutzbunds Günzburg. So habe man nicht allein die Notbetreuung im Anschluss an den schulischen Betrieb weitergeführt, sondern auch digitale Beschäftigungsangebote für zu Hause zur Verfügung gestellt sowie durch aktive Kontaktaufnahme zu den Familien der Mittagsbetreuung Unterstützung angeboten. Die Patenprojekte, die der Verein für Familien im Landkreis Günzburg und Kinder mit psychisch erkrankten Eltern anbietet, seien zudem in Form von telefonischen und digitalen Angeboten fortgeführt worden.

Die Rückmeldungen der Eltern hätten gezeigt, wie nötig das Angebot des Kreisverbandes sei. Denn durch das infektionsbedingte Betreuungsverbot sei die wichtige Arbeit des Vereines plötzlich weggebrochen, schildert der Vorsitzende Matthias Kiermasz die Stimmung der vergangenen Wochen: „Unsere engagierten Mitarbeiter haben viel Dankbarkeit erfahren, aber auch die Hoffnung seitens der Kinder und Eltern, dass wir schnellstmöglich wieder in unsere reguläre Arbeit einsteigen können – natürlich unter Wahrung der gesundheitlichen Vorgaben. Wir alle freuen uns wieder auf ein klein wenig Normalität.“

So dürfe man nun parallel zur schulischen Öffnung auch wieder mit der schrittweisen Ausweitung der Mittagsbetreuung beginnen und plane die nötigen Maßnahmen zur Öffnung der Kinderstuben. Auch stelle man das Betreuungs- und Beratungsangebot für Eltern und Kinder wieder stärker auf den persönlichen Kontakt um. Für das kommende Schuljahr habe man laut Gimpert bereits jetzt viele Anmeldungen.

Was allerdings bedauerlich sei, ist die Absage des Guntiafestes. Hier sollte der neue Kinderschutzbund-Anhänger präsentiert und vor allem um Spenden gebeten werden. Das alte, im Kinderschutzbund blau gehaltene Spielmobil musste ausrangiert und durch einen neuen Anhänger ersetzt werden. Ein Rentner aus Ichenhausen und eine Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes haben ihn mit viel Engagement mit dem nötigen Innenausbau versehen, dennoch kostet er 5000 Euro. So wird er wohl dieses Jahr nicht mehr zum öffentlichen Einsatz kommen.

Der Verein informiert über alle Angebote und Aktionen auf seiner Internetseite www.kinderschutzbund-guenzburg.de, wo auch die Möglichkeit besteht, die Arbeit durch Spenden zu unterstützen. „Wem die Kinder im Landkreis am Herzen liegen und wer für dieses turbulente Jahr noch nach einer guten Tat sucht, dem können wir größtmöglichen Einsatz garantieren“, sagt Kiermasz. (zg)

