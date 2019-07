Kirchenreform: Eine neue Gemeinschaft mit zehn Gotteshäusern

Plus Die neue Pfarreiengemeinschaft Günzburg startet zum 1. September. Das kommt auf die katholischen Gläubigen in Günzburg und seinen Stadtteilen zu.

Die Errichtung der neuen Pfarreiengemeinschaft Günzburg zum 1. September befindet sich auf der Zielgeraden. Ein Infoabend, der trotz schwülheißer 35 Grad weit mehr als 100 Interessierte aus allen Ecken Günzburgs in das Pfarrheim St. Martin lockte, legte die Pläne offen. Eine starke Gemeinschaft soll entstehen aus den Pfarrgemeinden St. Martin, Heilig-Geist und Reisensburg mit ihren zehn Gotteshäusern. Die Pfarreien mit ihren Gremien bleiben bestehen. Allerdings wird es anstatt drei Priester nun einen einzigen leitenden Priester Stadtpfarrer Christoph Wasserrab geben.

Pfarreiengemeinschaft: Der größte Teil des Teams steht schon

„Ich habe mir das nicht rausgesucht und brauche es auch nicht für mein Ego, wie manche reden. Aber es gibt nun einmal weniger Priester und weniger Gläubige. Wir zusammen als Glaubende können es schaffen zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammenzuwachsen. Wenn der einzelne glauben will, kann er das auch in der neuen Struktur,“ machte Prodekan Wasserrab Mut. Unterstützt wird Wasserrab von Kaplan Norbert Rampp, der in Aletshausen geboren ist und bis jetzt in der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken im Westallgäu eine Kaplanstelle innehatte.

Pfarrkirche St. Martin in Günzburg mit dem Labyrinth als Muster im Steinpflaster. Bild: Bernhard Weizenegger

Zum Pastoralen Team gehören außerdem die Gemeindereferentinnen Friedlis Hopf-Schirm (Reisensburg) und Gabriele Pohl (St. Martin), Pfarrhelferin Regina Fuchs (Heilig Geist) und Gemeindeassistentin Liana Handlgruber (St. Martin). Mithelfen wollen die beiden Pfarrer in Rente Ulrich Däubler und Dominik Valentis, sowie Diakon in Rente Peter Trapp. Noch nicht spruchreif ist der Verwaltungsleiter, der sich als rechte Hand des Pfarrers um Immobilien und Personalangelegenheiten kümmern soll.

Die neue Gottesdienstordnung wird mit Spannung erwartet

Viele im Publikum nickten anerkennend als Pfarrer Ralf Putz, der vom Bistum für die Errichtung der Pfarreiengemeinschaft zusammen mit Christoph Hentschke und Karina Lober den Günzburgern an die Seite gestellt wurde, ganz klar sagte, dass keine Pfarrei aufgelöst werde, dass die Selbstständigkeit erhalten bleibe, die Kirche vor Ort gelassen werde. Putz sagte aber auch, dass die Günzburger nun die Chance des Gemeinsamen nutzen sollten. Mit Spannung erwartet wurde die neue Gottesdienstordnung. „Wir überlegten im Koordinationsteam, was ist wichtig, was macht Sinn, wofür mache ich das. Klar war, dass reduziert werden muss. Wir haben Priestermangel und wegen Überfüllung geschlossen wird auch nicht,“ sagte Stadtpfarrer Wasserrab und erläuterte das Prinzip, wonach die drei großen Kirchen Heilig-Geist, St. Martin und Reisensburg sich den Sonntagsgottesdienst und die Vorabendmesse am Samstag teilen. Also zum Beispiel St. Martin Samstag, 18.30 Uhr, Heilig-Geist und Reisensburg Sonntag 10.15 Uhr. Am nächsten Wochenende Reisensburg am Samstag und St. Martin und Heilig-Geist am Sonntag. Ausnahmen gibt es bei Patrozinium und Hochfesten wie Weihnachten und Ostern.

Das Dekanat Günzburg 1 / 3 Zurück Vorwärts Im Jahr 2012 wurden die katholischen Dekanate Günzburg und Krumbach zusammengelegt und sind damit praktisch identisch mit dem politischen Landkreis.

Das Dekanat Günzburg ist mit 76 Pfarreien eines der größten im Bistum Augsburg.

Struktur Im Dekanat gibt es 16 Pfarrgemeinschaften: Aletshausen, Bibertal, Breitenthal, Burgau, Dürrlauingen, Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Kammeltal, Krumbach – Maria, Hilfe der Christen, Krumbach – St. Michael, Leipheim/Großkötz, Münsterhausen, Neuburg an der Kammel, Oberes Zusamtal, Offingen und Röfingen. Hinzu kommen zwölf weitere Pfarreien. (cgal)

Einen zweiten Sonntagsturnus gibt es für Wasserburg, Riedhausen und Deffingen (alle 14 Tage 8.45 Uhr). Ebenfalls alle 14 Tage gibt es eine Vorabendmesse um 18.30 Uhr in Leipheim. Eine Sonderrolle bekommt die Frauenkirche als Stadtkirche. Dort ist jeden Sonntag um 18.30 Uhr und jeden Dienstag um 8.45 Uhr Gottesdienst. Unter der Woche sind jeweils um 18.30 Uhr Eucharistiefeiern in Heilig Geist (Montag) und in Deffingen (Freitag). Im Wechsel sind mittwochs Gottesdienste in Denzingen, Wasserburg und St. Martin, sowie donnerstags im wöchentlichen Wechsel in Nornheim und Reisensburg (immer 18.30 Uhr). Dazu kommen am Donnerstag um 9.30 Uhr im Wechsel Eucharistiefeier und Wortgottesdienst im Wahl-Linderschen Altenheim und im Spital. „So starten wir. Ich empfehle jedem, ab September vor dem Kirchgang in den Gottesdienstanzeiger zu schauen. Nicht, dass sie zur falschen Zeit an der falschen Kirchentür stehen,“ so Wasserrab.

Die neue Pfarreiengemeinschaft Günzburg, die ab September gebildet wird und das komplette Stadtgebiet mit allen Stadtteilen umfasst, wird geleitet von Stadtpfarrer Christoph Wasserrab (von links). Ihm zur Seite steht das pastorale Team mit Liana Handlgruber, Gabriele Pohl, Regina Fuchs und Friedlies Hopf-Schirm. Karina Lober, Pfarrer Ralf Putz und Christoph Hentschke stehen der Neugründung als Berater zur Seite. Bild: Sandra Kraus

Im Lauf der nächsten Monate wird das Koordinationsteam vom Pastoralrat als Entscheidungsgremium abgelöst. Im Pastoralrat sind leitender Pfarrer, Kaplan, Gemeindereferentinnen, jeder Pfarrgemeinderatsvorsitzende und ein Zusätzlicher, sowie ein Vertreter der Kirchenpfleger. Der Pastoralrat kümmert sich um die Zusammenarbeit innerhalb der Pfarreiengemeinschaft. Angebote für Familien, Bibelkurs, gemeinsames soziales Engagement, Jugendarbeit, Erstkommunion könnten solche Themen sein.

Auch die Pfarrbüros werden neu organisiert

Neu organisiert werden auch die Pfarrbüros. Das in Heilig-Geist wird geschlossen, Reisensburg bleibt mit einer reduzierten Öffnungszeit von zwei Stunden zweimal in der Woche als Nebenbüro erhalten. Das zentrale Pfarrbüro ist in St. Martin. Arbeiten werden dort Gerlinde Werner, Corina Bartenschlager (beide St. Martin), Ingeborg Reicherzer (bisher Heilig-Geist) und Helga Gallbronner (Reisensburg).

Die Kirche St. Sixtus in Reisensburg. Bild: Bernhard Weizenegger

Es wird ein neues Pfarrbrief-Format geben und einen Internetauftritt der PG Günzburg, vieles ist noch im Fluss, muss wachsen. „Ich bitte sie um große Geduld, wenn es mal hakt“, sagte Wasserrab. Die abschließende Fragerunde brachte keine Kritik an der pastoralen Neuorganisation, sondern klare Fragen. Wasserrab sicherte zu, dass sich bei den Mesnern und Musikern nichts ändern, dass er die Vielfalt der Angebote und Chöre schätze und sich der Pfarrer wohl auch künftig im Kindergarten sehen lasse werde. Eine Dame aus dem Publikum bedankte sich für glänzende Vorarbeit des Koordinationsteams.