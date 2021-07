Im Starkregen verunglückt ein Autofahrer bei Kissendorf

Starker Regen war am Montagabend vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen Rieden an der Kötz und Kissendorf. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Schaden ist hoch.

Die Staatsstraße 2023 zwischen Rieden an der Kötz und Kissendorf hat es in sich. Sie ist kurvenreich und stellenweise auch unübersichtlich. Am Montagabend kam noch Starkregen dazu, der für einen 57-jährigen Autofahrer zum Verhängnis wurde.

Bei starkem Regen verlor er laut Polizei auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam damit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und prallte anschließend gegen einen Baum. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (AZ)