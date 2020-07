16:00 Uhr

Kitas werden in Leipheim und Kammeltal teurer

Der Kita-Besuch in Leipheim wird Eltern in gut elf Wochen mehr kosten als bisher. Auch in Kammeltal wird es teurer.

Plus Die Gebührenerhöhung in Leipheim gilt ab Oktober. Auch in Kammeltal müssen Eltern künftig mehr zahlen. Das sind die Details.

Von Sandra Kraus und Wolfgang Kahler

Ab 1. Oktober werden in den Leipheimer Kindertageseinrichtungen höhere Gebühren für Betreuung und Mittagsverpflegung gelten. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Stadtrat Leipheim mit drei Gegenstimmen. Im September, dem ersten Monat des neuen Kindergartenjahres, gelten noch die bisherigen Sätze. Geplant war das so nicht. Doch Zweiter Bürgermeister Horst Galgenmüller sagte, dass sich der Elternbeirat an ihn gewandt habe: „Nach Artikel 14 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz wird der Elternbeirat unter anderem vor der Festlegung der Höhe der Elternbeiträge informiert und gehört. Dies war nicht der Fall. Ich schlage deshalb vor, dass wir die unumgängliche Erhöhung der Elternbeiträge auf die nächste Stadtratssitzung verschieben und in der Zwischenzeit den Elternbeirat hören.“

Tenor des Stadtrats war, dass den Eltern bewusst sein müsse, dass der Elternanteil nur ein geringer Anteil an der Finanzierung der Kinderbetreuung sei. 2019 deckte der Elternanteil in Leipheim gerade einmal sieben Prozent der Kosten. Zu berücksichtigen sei auch, dass Eltern einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 100 Euro für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung bekommen.

Jeweils zehn Prozent mehr für Leipheimer Kitas

Geplant ist eine Erhöhung der Gebühren um jeweils zehn Prozent unter Beibehaltung der bisherigen Staffelung. Damit würde ein Kindergartenplatz mit täglich acht Stunden Betreuungszeit (von Montag bis Freitag) die Eltern im Monat 125 Euro anstatt bisher 114 Euro kosten. Ein Krippenplatz mit ebenfalls achtstündiger Betreuung würde 250 Euro anstatt bisher 228 Euro kosten. Vier Stunden Kinderhort würden mit 101 Euro pro Monat anstatt 91,50 Euro abgerechnet.

Dritter Bürgermeister Willi Riedel (SPD) sprach sich für eine vorsichtige Vorgehensweise aus, da wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gerade junge Familien in Zwangssituationen sein könnten. Für einen Elternanteil in Höhe von zehn Prozent der Gesamtkosten sprach sich Volkhard Schreiner (CSU) aus. Es fließe viel Geld der Stadt in die Kinderbetreuung, es müsse aber einen Gleichklang der Interessen aller Bürger geben.

Angesichts der angespannten Haushaltslage sei ein Elternanteil von insgesamt 15 Prozent wünschenswert, merkte Bürgermeister Christian Konrad an. Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge ab Oktober um zehn Prozent werde diesen Effekt nicht haben.

Auch höhere Gebühren in Kammeltal

Wegen hoher und steigender Defizite in den gemeindlichen Kindergärten und -krippen werden die Grundgebühren in Kammeltal angehoben. Sie steigen im Kindergartenbereich um 15 auf 90 und für die Krippe Ettenbeuren um 20 auf 150 Euro, beschloss der Gemeinderat.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Steigerung um 45 Euro für die Betreuung von unter Dreijährigen wurde nicht akzeptiert und auf 30 Euro begrenzt (insgesamt dann 116 Euro). Im Kammeltal liegen die Kindergartengebühren unter denen der Nachbargemeinden, begründete die Verwaltung. Die Defizite betragen 451530 Euro (2019) und sollen durch die höheren Gebühren etwas reduziert werden.

