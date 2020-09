13:30 Uhr

Kleinkind und elfjähriges Mädchen von Autos angefahren

Zwei Kinder sind in den vergangenen Tagen in Verkehrsunfälle verwickelt worden.

Ein Fahrzeug rollt einer Schülerin in Günzburg über den Fuß. Was einem Dreijährigen, der mit seinem Fahrrad in Jettingen-Scheppach unterwegs war, passiert ist.

Zwei Kinder sind in den vergangenen Tagen bei Autounfällen verletzt worden, hatten jedoch Glück im Unglück. Ein elfjähriges Mädchen wurde in Günzburg von einem unaufmerksamen Autofahrer angefahren. In Jettingen-Scheppach wurde ein Dreijähriger mit seinem Fahrrad in einen Unfall verwickelt.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Günzburg. Laut Polizei war ein Autofahrer gegen 12.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Schlachthausstraße in Günzburg von Leipheim kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Als vor ihm eine Gruppe von Kindern an der Überquerungshilfe bei den Bushaltestellen die Fahrbahn in nördlicher Richtung überqueren wollte, reagierte er zu spät und fuhr einem elfjährigen Mädchen, das als erste auf die Fahrbahn trat, über den rechten Fuß.

Verkehrsunfall in Günzburg: Elfjährige muss zur Untersuchung ins Krankenhaus

Das Mädchen wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden. Der Fahrer hinterließ bei einer Bekannten des verletzten Kindes lediglich seine unvollständigen Daten und fuhr daraufhin einfach weiter ohne eine konkrete Absprache zu treffen, ob er die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei verlassen kann.

Am Samstagabend um 19.45 Uhr passierte in Jettingen-Scheppach ein Verkehrsunfall mit einem Dreijährigen. Der Junge fuhr der Polizei zufolge mit seinem Kinderfahrrad die Gerberstraße in Jettingen-Scheppach in östlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Straße Vorderer Höges wollte er nach rechts abbiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Auto, das Vorfahrt hatte, zusammen und zog sich dabei mehrere Prellungen und Hautabschürfungen zu. Er wurde vorsorglich ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht.

Am Kinderfahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Wagen wurde ebenfalls leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 2050 Euro. Am Kinderfahrrad war keinerlei Beleuchtung angebracht, so die Polizei. (zg)

