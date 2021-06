Verteilerkasten in Kötz besprüht - auch ein Auto hat Farbe abbekommen

In Kleinkötz war ein Sprayer unterwegs. Eine Frau hat den möglichen Täter offenbar auf frischer Tat ertappt und angesprochen. Doch er fuhr davon.

In der Nacht auf Donnerstag hat gegen 0.15 Uhr eine Anwohnerin in der Kleinkötzer Waldsiedlung eine Person hinter ihrem Gebäude bemerkt und vernahm zudem Geräusche, die von einer Spraydose stammen könnten. Als sie die Person aus der Entfernung ansprach, stieg diese in ein Auto auf den Beifahrersitz ein. Der Wagen fuhr davon.

Die Frau entdeckte dann einen frisch besprühten Stromverteilerkasten. Ein daneben stehender Wagen war in Mitleidenschaft gezogen worden und hat ebenfalls Farbe abbekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. (AZ)